Was es bedeutet, den beruflichen Alltag und zugleich die Betreuung und Pflege von Angehörigen zu organisieren und zu überstehen, wissen Waltraud und Dieter Klein aus Mayen genau. Sie engagieren sich ehrenamtlich für An- und Zugehörige.
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Waltraud und Dieter Klein verfolgen auch im Alter ehrenamtlich ihre Herzensprojekte. Dank der finanziellen und aktiven Unterstützung vieler setzen sich die beiden Mayener landesweit für den von ihnen gegründeten Landesverein „Wir pflegen in Rheinland- Pfalz“ ein.