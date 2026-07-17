Wirken in Mayen und im Land Kleins widmen ihr Leben Kranken und deren Angehörigen Elvira Bell 17.07.2026, 11:00 Uhr

i Dieter und Waltraud Klein setzen sich ehrenamtlich für pflegende und betreuende Angehörige ein. Die beiden machen unter anderem auf die Herausforderungen aufmerksam, mit denen pflegende und betreuende An- und Zugehörige konfrontiert sind – von der Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf über finanzielle Belastungen bis hin zu sozialer Isolation und gesundheitlicher Überlastung. Elvira Bell

Was es bedeutet, den beruflichen Alltag und zugleich die Betreuung und Pflege von Angehörigen zu organisieren und zu überstehen, wissen Waltraud und Dieter Klein aus Mayen genau. Sie engagieren sich ehrenamtlich für An- und Zugehörige.

Waltraud und Dieter Klein verfolgen auch im Alter ehrenamtlich ihre Herzensprojekte. Dank der finanziellen und aktiven Unterstützung vieler setzen sich die beiden Mayener landesweit für den von ihnen gegründeten Landesverein „Wir pflegen in Rheinland- Pfalz“ ein.







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