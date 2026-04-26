Erlebnisse in Münstermaifeld
Kleine Stadt, große Geschichte – und ihre Erzähler
Arno Willberger (links) und Walter Meurer gehören zur Arbeitsgemeinschaft der Stadtführer in Münstermaifeld. Kenntnisreich führe
Arno Willberger (links) und Walter Meurer gehören zur Arbeitsgemeinschaft der Stadtführer in Münstermaifeld. Kenntnisreich führen sie Gäste durch 1400 Jahre Geschichte.
Birgit Pielen

Seit 25 Jahren führen Ehrenamtliche durch Münstermaifeld und machen 1400 Jahre Geschichte erlebbar. Zwischen Stiftskirche, Eulenturm und archäologischen Funden wird Vergangenheit lebendig – persönlich erzählt und mit großer Leidenschaft vermittelt.

Lesezeit 3 Minuten
Mit seiner 1400-jährigen Geschichte zählt Münstermaifeld zu den ältesten Städten in Rheinland-Pfalz. Wer in die Vergangenheit eintauchen möchte, kann sich an die Stadtführer wenden, die seit 25 Jahren Besucher durch die Gassen begleiten. Zwei von ihnen sind Arno Willberger und Walter Meurer – für beide ist das Ehrenamt eine Herzensangelegenheit.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenZeitgeschichte

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