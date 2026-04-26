Seit 25 Jahren führen Ehrenamtliche durch Münstermaifeld und machen 1400 Jahre Geschichte erlebbar. Zwischen Stiftskirche, Eulenturm und archäologischen Funden wird Vergangenheit lebendig – persönlich erzählt und mit großer Leidenschaft vermittelt.
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Mit seiner 1400-jährigen Geschichte zählt Münstermaifeld zu den ältesten Städten in Rheinland-Pfalz. Wer in die Vergangenheit eintauchen möchte, kann sich an die Stadtführer wenden, die seit 25 Jahren Besucher durch die Gassen begleiten. Zwei von ihnen sind Arno Willberger und Walter Meurer – für beide ist das Ehrenamt eine Herzensangelegenheit.