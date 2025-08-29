Unter Spardruck stehen die Burgfestspiele Mayen - jetzt soll auf einen ursprünglich geplanten Klassiker für 2026 verzichtet werden, aus Kostengründen. Ohne Weiteres will dies der Kulturausschuss der Stadt nicht unterschreiben.

Eigentlich hätten die Stücke der Mayener Burgfestspiele für das nächste Jahr im Kulturausschuss der Stadt komplett festgezurrt werden sollen. Bei dem von Verwaltung und Intendanz vorgelegten Spielplan gab es allenthalben Konsens. Allerdings stieß den Ausschussmitgliedern auf, dass ein Klassiker gestrichen werden soll.

Alexander Mays Transit-Box bleibt womöglich für das Jahr 2026 geschlossen. Mit der Transit-Box belebt der Intendant seit 2022 verstaubte Klassiker wie Goethes „Die Leiden des jungen Werther“ in der kürzlich abgelaufenen Spielzeit. Im nächsten Jahr bleibt das möglicherweise aus. Denn Verwaltung und Intendanz haben das Theaterstück „Maria Stuart“ von Friedrich Schiller gestrichen, das noch im Februar angekündigt war. Die Streichung sei, so die Verwaltung in der Sitzungsvorlage, „aufgrund der Kalkulation der beschlossenen Stücke und der gleichzeitigen Notwendigkeit, im Kostenrahmen zu bleiben“, geschehen. Der Kernspielplan 2026 sehe drei Stücke auf der großen und eines auf der kleinen Bühne vor.

„Ich fände es sehr schade, wenn gerade ,Maria Stuart’ komplett rausfallen sollte.“

Marion Falterbaum (CDU) hält den Klassiker für ein geeignetes Stück für die Burgfestspiele.

Aus den Reihen der CDU-Ausschussmitglieder kam Protest. Man könne die Streichung von „Maria Stuart“ nicht nachvollziehen, „weil es sich um ein schulprobates Stück“ handele, hieß es. Der „Werther“ werde ja jetzt auch am Megina-Gymnasium und an einer Schule in Koblenz gezeigt. Angesichts einer optimalen Auslastung von 100 Prozent beim „Werther“ sei es, betonte Marion Falterbaum (CDU), „sehr schade, wenn gerade ,Maria Stuart’ komplett herausfallen soll“. Sie fühlt sich übergangen. „Wir sind im Ausschuss vor vollendete Tatsachen gestellt worden, warum haben wir erst davon Kenntnis erlangt?“, fragte Falterbaum.

Stefan Wagner (SPD) wollte wissen, was die Stadt durch die Streichung des Zweipersonenstückes einspare. Er wunderte sich, weshalb das Konzept, das mit „Werther“ seinen Fortgang gefunden habe, aufgegeben werde, zumal „Schauspieler ohnehin da sind“. Intendant May, der per Video in den Sitzungssaal zugeschaltet wurde, nannte die Hintergründe der Streichung. Es ergebe sich mit Blick auf Inszenierung, Kostümbild und musikalischen Aspekten eine Einsparung von 8000 Euro. Im Juni habe man sich darauf verständigt, das Stück fallenzulassen, weil das Risiko, dass der Haushalt 2026 nicht damit durchgeht, vorhanden gewesen sei.

Ausschussmitglied Annegret Fussy (FWM) sagte, dass, falls ein Stück wegfällt, doch 20 Prozent an Kosten eingespart werden könnten. Dies verneinte Oberbürgermeister Dirk Meid (SPD). Die Stücke seien unterschiedlich aufwendig und nicht zu vergleichen. Für Lydia Schwindenhammer (CDU) stellt sich die Frage, ob man die 8000 Euro nicht an anderer Stelle einsparen könne. „Es ist sehr bedauerlich, dass dieser Klassiker wegfallen soll. Ist dies beschlossene Sache?“

Nachträgliche Aufnahme des Stücks verursacht noch mehr Kosten

Intendant May findet es „auch sehr schade“, dass man die Inszenierung wohl verschieben müsse. Es sei aus seiner künstlerischen Sicht wünschenswert, dass das Konzept der Transit-Box „kontinuierlich fortgesetzt“ werde, spätestens 2027. Dies sei mit den geplanten Kapazitäten für 2026 zum aktuellen Stand eigentlich nicht mehr möglich, sondern würde noch mehr Kosten verursachen, sofern das Stück nachträglich aufgenommen werde. Die vorgesehenen Schauspieler seien bereits anderweitig gebunden. Wie hoch die zusätzlichen Kosten sind, will Stadtchef Meid ermitteln lassen – er schlug eine Vertagung der Thematik vor.

Die anderen Stücke sind unkritisch: An der temporären Spielstätte vor der Herz-Jesu-Kirche sollen „Was ihr wollt“ von William Shakespeare, „Die Zauberflöte“ nach Wolfgang Amadeus Mozart und das Familienstück „Die Bremer Stadtmusikanten“ aufgeführt werden, im Alten Arresthaus „Achtsam morden“ nach dem Bestseller von Karsten Dusse. Der Kulturausschuss vertagte die Beschlussfassung – über „Maria Stuart“ soll weiter nachgedacht werden.