Haushalt für das Jahr 2026 Kita-Neubau in Kruft kostet 5,3 Millionen Euro Wolfgang Lucke 20.12.2025, 12:00 Uhr

i Die Gewerbesteuer in Kruft bleibt 2026 unverändert, für die Grundsteuer gelten differenzierte Hebesätze. Wolfgang Lucke

Wie alle Kommunen in Rheinland-Pfalz kann auch die Ortsgemeinde Kruft keine großen Sprünge machen. Dennoch investiert sie Millionen Euro in wichtige Orte der Daseinsvorsorge. So sieht der beschlossene Haushaltsplan für 2026 aus.

Die allgemeine Tendenz in Kommunen, bei sinkenden Einnahmen mehr leisten zu müssen, sorgt auch im Gemeinderat von Kruft für tiefe Sorgenfalten. Ortsbürgermeister Walter Kill sprach jetzt von einer „unerträglichen Ausgabenbremse”. Für das Jahr 2026 bleibt die Höhe der Gewerbesteuer in Kruft unverändert.







