Spielzeit 2026
Kirchenasyl für die Mayener Burgfestpiele
Die Vorfreude stand Oberbürgermeister Dirk Meid (2. von rechts), Intendant Alexander May, Verwaltungsleiter Kevin Stoye (links a
Die Vorfreude stand Oberbürgermeister Dirk Meid (2. von rechts), Intendant Alexander May, Verwaltungsleiter Kevin Stoye (links außen) und Gastgeber Dekan Jörg Schuh (rechts außen) aber auch den Künstlern bei der Pressekonferenz ins Gesicht geschrieben.
Elvira Bell

Die Burgfestspiele verlassen ihre vertraute Bühne auf der Genovevaburg und arbeiten eng mit der Pfarrei St. Lukas, dem Pastoralen Raum Mayen, der Stadt Mayen zusammen. Auf der Pressekonferenz blickten alle optimistisch in die Spielzeit 2026.

Lesezeit 4 Minuten
In Kürze beginnen die Proben für die neue Spielzeit und in wenigen Wochen hebt sich der Vorhang bei den Mayener Burgfestspielen. Dieses Mal geht das Freilufttheater nicht im Burginnenhof, sondern vor der Herz-Jesu-Kirche über die Bühne. Die Burgfestspiele sind also eine Spielzeit des Aufbruchs.

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Andernach & MayenKultur

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