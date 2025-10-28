Viele Kinder und Jugendliche sind verunsichert: Was bringt die Zukunft – in den Zeiten des Krieges? Ein Netzwerk im Landkreis Mayen-Koblenz will den Heranwachsenden Kraft und Zuversicht geben. Unsere Zeitung sprach mit einer sogenannten Lotsin.
Lesezeit 3 Minuten
Die Corona-Pandemie, der Klimawandel und die unsichere Weltlage haben bei vielen Kindern und Jugendlichen starke Ängste bis hin zu psychischen Erkrankungen ausgelöst. Ein schweres Los tragen aber auch Kinder mit psychisch oder suchtkranken Eltern.