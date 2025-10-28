Belastete MYK-Familien Kinder starkmachen und ihnen Hoffnung geben Brigitte Meier 28.10.2025, 06:30 Uhr

i Sozialpädagogin Andrea Roggenfelder will Kinder und Jugendliche stärken. Brigitte Meier

Viele Kinder und Jugendliche sind verunsichert: Was bringt die Zukunft – in den Zeiten des Krieges? Ein Netzwerk im Landkreis Mayen-Koblenz will den Heranwachsenden Kraft und Zuversicht geben. Unsere Zeitung sprach mit einer sogenannten Lotsin.

Die Corona-Pandemie, der Klimawandel und die unsichere Weltlage haben bei vielen Kindern und Jugendlichen starke Ängste bis hin zu psychischen Erkrankungen ausgelöst. Ein schweres Los tragen aber auch Kinder mit psychisch oder suchtkranken Eltern.







