Kirchraumpiloten Vordereifel Kinder sollen helfen, Kirchen zu beleben Elvira Bell 30.03.2026, 13:00 Uhr

i Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Pfarrkirche Kirchwald entstand dieses Foto. Nun sollen die Kita-Kinder zeitweise in die Kirche einziehen. Elvira Bell

Die Erprobungsphase des gemeinsamen Projektes „kirchRAUMpilot*innen“ des Bistums Trier, der Verbandsgemeinde Vordereifel und der Hochschule Koblenz wird sukzessive umgesetzt. In Kehrig und in Kirchwald wurde vieles geplant und entwickelt.

Räume nutzen, Gemeinschaft fördern und Werte teilen – all das ist Menschen wichtig, damit die Kirche auch in Zukunft im Dorf bleibt. Um Kirchenräume in der Vordereifel als neue soziale Treffpunkte zu etablieren, wurde in Kehrig und in Kirchwald von „kirchRAUMpilot∗innen“ vieles geplant und entwickelt.







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