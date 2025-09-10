Allenthalben wird von vielen Seiten beklagt, dass junge Menschen zu wenig praktisch, zu wenig mit den eigenen Händen arbeiten. Um ihnen den Raum und die Möglichkeit zu geben, sich auszuprobieren, ist der MakerSpace ins Leben gerufen worden – so etwas, wie eine Kreativwerkstatt. Mit verblüffendem Erfolg startete solch eine Werkstatt jetzt in Bendorf: Sie ist an vielen Zeiten ausgebucht, weil Kinder und Jugendliche etwas Eigenes produzieren möchten. Ein solcher MakerSpace, mit einer ganz eigenen Note, soll nun auch in Mayen an den Start gehen.

1 Wie soll der sogenannte MY MakerSpace aussehen? In Mayen arbeiten drei Partner an einem Strang: die Stadt, die Familienbildungsstätte (FBS) und die Smart Region MYK 10, also das Langzeit-Digitalprojekt des Landkreises. Milena Ellner, die Projektbeauftragte der federführenden FBS, erläuterte im Stadtentwicklungsausschuss, worum es sich dreht. „Wir haben es mit einer Kreativwerkstatt zu tun, in der analoge Werkzeuge und digitale Geräte im Einsatz sein werden“, erläutert Ellner. Wichtig sei, dass in erster Linie Kinder und Jugendliche ihre eigenen Projekte und IT-Themen umsetzen können, ferner auch Erwachsene. Dafür wird in einer gut 100 Quadratmeter großen Werkstatt – sie soll um den Jahreswechsel im ehemaligen Elektrofachgeschäft Geiermann in der Göbelstraße eingerichtet werden – Handwerkszeug und Geräte bis hin zu Virtual-Reality-Brillen und 3-D-Drucker bereitgestellt. „Mit viel Spaß und ohne Druck oder Erwartungshaltung sollen die Teilnehmer ans Werk gehen“, sagt Milena Ellner, die sich mit ihrer Tochter selbst ein Bild von dem Bendorfer Vorbild gemacht hat. Solch ein MakerSpace könne aber auch quasi als Innovationslabor für Schule und Wirtschaft gesehen werden, insbesondere sind Schulen angesprochen, sich einzubringen. An drei Tagen jeweils ab 14 Uhr sollen Junge und Ältere den MY-MakerSpace nutzen dürfen. Derzeit wird an der Konzeption intensiv gearbeitet.

i Zwei Roboter geben schon in Bendorf Anweisungen - ähnliche könnten auch in Mayen zum Einsatz kommen. Milena Ellner

2Was steht schon über das Arbeiten im künftigen MakerSpace fest? Milena Ellner und ihre Mitstreiterinnen hoffen, dass sich Kitas, Schulen, Erwachsenenbildung, städtische Bücherei und auch die Burgfestspiele einbringen lassen. „Wir können uns vorstellen, dass wir mit den Burgfestspielen einige Projektideen realisieren lassen“, sagt sie. Wie einfach es ist, etwas Eigenes herzustellen, zeigte sie am Beispiel ihrer siebenjährigen Tochter, die in Bendorf ein Namensschild für ihr Zimmer am Computer designte und über den 3-D-Drucker und Laser-Cutter produzieren ließ. Zwei Mini-Roboter führen vornehmlich Kinder ans eigene Experimentieren heran. Der eine heißt mTiny, der elektronische Panda-Bär ist mit einem Stift zu bedienen und führt ans Programmieren heran. Der Zweite im Bunde, mBot, ist für Kinder ab sieben Jahren gedacht, er ist über eine Smartphone-App zu steuern. Ende Oktober sollen die beiden Roboter in die Filialen der Kreissparkasse gehen, um etwas für Kinder in der Weltsparwoche vorzubereiten. Wie Mareike Franzen von Smart Region MYK10 erläuterte, seien Erwachsenenbildung und Ehrenamt „große Themen, und auch von Mayenern habe es Anfragen gegeben.“ Das Motto „Bildung vom Kindergarten bis ins hohe Alter“ lasse sich auch gut in der neuen Einrichtung umsetzen. Sie könne sich durchaus vorstellen, dass auch Studenten wie in Bendorf die Einrichtung für ihre Projekte nutzen dürfen. Zudem sind kostenpflichtige Workshops geplant.

3Was hält die Kommunalpolitik vom neuartigen Angebot? Hannelore Knabe (CDU) findet den künftigen MY-MakerSpace einfach nur „mega, megagut, die Idee ist supertoll“. Die Jugendlichen und Kinder würden in dieser Werkstatt „abgeholt, wo sie sind“. Sie sei froh, dass so etwas jetzt auch in Mayen Platz finde und dankte den Projektinitiatoren Iris Emmerich und Melanie Hellmann von der Leitung der FBS dafür. „Große Zustimmung“ kam auch von Hans Georg Schönberg. Der FWM-Mann regte an, das Jugendhaus in Veranstaltungen miteinzubinden. Dieses sei beteiligt in den Prozessen, erläuterte FBS-Leiterin Iris Emmerich. Das werde weder zu einer Doppelstruktur noch zur Konkurrenz führen, im Gegenteil: Sie könne sich vorstellen, dass die Stadt die Räumlichkeiten in den Sommerferien für ein Ferienprogramm einsetzt. „Überwältigend, mit einem sehr guten Konzept“ sieht Hans Dieter Reichert (FDP) die Entwicklung. Er fragte nach der Finanzierung und bekam zu hören, dass in den ersten Jahren, bis zum Jahr 2027, das Ganze aus Mitteln der Smart Region bezahlt wird. Die Stadt Mayen werde Mieter der Immobilie sein, in der im Übrigen auch ein RegioHub eingebracht wird. „Wir sind bestrebt, den MakerSpace auch nach 2027 weiterzuführen“, betonte Iris Emmerich. Dazu müssten dann Mittel und Wege gesucht und gefunden werden. Was das Personal anbetrifft, so setze man auch auf Studenten der Universität beziehungsweise Hochschule Koblenz. Dorthin seien Kontakte geknüpft worden, Honorare ließen sich über ein Förderprogramm zahlen. Auch vonseiten Ehrenamtlicher, die computer- und technikaffin sind und im Repair Café arbeiten, seien erste Signale zur Mitarbeit gekommen.

i Kinder auch im Grundschulalter dürfen sich am Computer und weiteren digitalen Geräten unter Aufsicht ausprobieren. Milena Ellner

4Fallen Kosten für die Nutzer an? Nein, die Nutzer müssen keinen Beitrag entrichten, es sei denn, sie buchen einen Workshop. Wenn beispielsweise Holz aus der Einrichtung verbraucht wird, sei nichts zu bezahlen, hieß es. Erst wenn das Material eine, so Emmerich, „gewisse Wertigkeit hat, könnte man einen Obolus oder beispielsweise auf Spenden vonseiten der Eltern“ angewiesen sein. Grundsätzlich sollen aber drei Tage in der Woche offen sein, die übrigen könnten durch Workshops gefüllt werden. „Wir finden es sehr wichtig, dass man sich an drei Tagen kostenlos ausprobieren kann. Jeder ist willkommen“, betonte Mareike Franzen von Smart Region-Projekt. Deswegen brauche keiner mit seinem Taschengeld zu kalkulieren. Für Milena Ellner ist es auch denkbar, dass Firmen den MakerSpace für eigene Teambuildung-Aktionen buchen. Das Land bezahlt im Übrigen zu 60 Prozent die Ausstattung, dies sei mit Wirkung vom 1. September so bewilligt worden. Stadtchef Dirk Meid (SPD) sieht in dem MY-Maker Space eine große Chance, zumal möglicherweise in Synergien mit den Vereinen. Die Realschule plus in Mayen habe zudem mitgeteilt, dass sie sich einbringen möchte. Meid sagte: „Von diesem neuen Projekt kann man nur begeistert sein.“