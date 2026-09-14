Wer abends oder am Wochenende eine Frage an eine Behörde hat, der kann sie vielleicht stellen, bekommt aber bis zum nächsten Werktag keine Antwort. Das soll sich im Jobcenter Mayen-Koblenz ändern: Per Chatbot soll es 24/7 erreichbar sein.
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Das Kauderwelsch von Behörden ist oftmals unverständlich, als Bürger kommt damit selten auf Anhieb klar – und verstehen kann man den Sinn mitunter nicht. So lautet mehr oder minder ein (Vor-)Urteil gegenüber den Schreiben aus manchem Amt. Das Jobcenter Mayen-Koblenz will jetzt die Künstliche Intelligenz (KI) um Hilfe bitten im Umgang mit Klienten – und mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen.