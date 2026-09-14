Chatbot im Jobcenter MYK KI-Stimme beantwortet Fragen zum Arbeitslosengeld Thomas Brost 14.09.2026, 09:00 Uhr

i Ein KI-Chatbot kann auch mit dem Smartphone angesprochen werden. Hendrik Schmidt/dpa

Wer abends oder am Wochenende eine Frage an eine Behörde hat, der kann sie vielleicht stellen, bekommt aber bis zum nächsten Werktag keine Antwort. Das soll sich im Jobcenter Mayen-Koblenz ändern: Per Chatbot soll es 24/7 erreichbar sein.

Das Kauderwelsch von Behörden ist oftmals unverständlich, als Bürger kommt damit selten auf Anhieb klar – und verstehen kann man den Sinn mitunter nicht. So lautet mehr oder minder ein (Vor-)Urteil gegenüber den Schreiben aus manchem Amt. Das Jobcenter Mayen-Koblenz will jetzt die Künstliche Intelligenz (KI) um Hilfe bitten im Umgang mit Klienten – und mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen.







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