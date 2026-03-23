Zweitstimmen bei Landtagswahl Kernstadt Andernach: Jeder Dritte wählt an der Urne AfD Angela Kauer-Schöneich

Martina Koch 23.03.2026, 14:07 Uhr

i Für Clemens Hoch (Bildmitte), hier in Mainz, war es ein bitterer Wahlabend: Er verlor nicht nur sein Direktmandat im Wahlkreis 11. Die SPD verlor hier mehr als 11 Prozentpunkte. Boris Roessler. picture alliance/dpa

Die Auswertung der Zweitstimmen bei der Landtagswahl im Wahlkreis 11 zeigt starke Verschiebungen im politischen Kräfteverhältnis: Die CDU liegt vielerorts deutlich vor der SPD. In einer der SPD-Wählerhochburgen setzt sich sogar die AfD an die Spitze.

Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren dominierte die SPD noch den Wahlkreis 11, zu dem neben der Stadt Andernach die Verbandsgemeinden Pellenz und Mendig gehören. Jetzt hat sich das politische Kräfteverhältnis deutlich verschoben – zugunsten der CDU, die mit 31,2 Prozent der Zweitstimmen stärkste Kraft wird, aber auch zugunsten der AfD, die mit 21,8 Prozent der Zweitstimmen auf dem dritten Platz landet – nur wenige Prozentpunkte vor der SPD, die ...







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