Kelly-Family-Bus wird in Polch neu lackiert

Polch. Sie ist wahrscheinlich die berühmteste musikalische Großfamilie: die Kelly Family. Mit einem roten Bus tourten sie viele Jahre lang durch Europa und wurden auf Konzerten gefeiert. Mit dabei war immer auch das neunte Kind: Joey Kelly. Der heute 51-Jährige ist zurzeit in Polch. Denn bei der Firma IRS Gerardy wird der ramponierte Familienbus komplett neu lackiert – in einer 48-Stunden-Challenge. „Dieser Bus ist ein wichtiger Teil meiner Kindheit“, sagt Joey Kelly gegenüber der RZ. „Mehr Kelly Family als das geht nicht.“ Der Mutterkonzern IRS wiederum, der nach eigenen Angaben europaweit führend in Karosserie- und Lackreparaturen ist, will mit der Aktion um Nachwuchs werben.