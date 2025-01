Neues Konzept für Andernach Keine kostenfreien Parkplätze mehr in der Innenstadt? 21.01.2025, 07:00 Uhr

i Die gebührenpflichtigen Parkplätze am Andernacher Bollwerk sind während der touristischen Saison gut gefüllt. Außerhalb der Geysir-Öffnungszeiten ist es dort allerdings eher leer, während es in anderen Bereichen der Innenstadt kaum möglich ist, einen freien Parkplatz zu finden. Martina Koch

Langwierig und nervig ist die Parkplatzsuche in manchen Bereichen der Andernacher Innenstadt. Gerade in den Parkhäusern herrscht hingegen oft gähnende Leere. Ein neues Konzept soll den Parkdruck besser verteilen.

Eigentlich gibt es in der Andernacher Innenstadt genügend Parkplätze – auch wenn es vielen Autofahrern, die sich in dem Bereich zwischen Bahnlinie, Rheinufer, Agrippastraße und Werftstraße auf die Suche nach einem freien Stellplatz begeben, nicht immer so vorkommen dürfte.

