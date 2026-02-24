Kritik von Kreismusikschule Kein lauter Ton, aber: Musikschulen in MYK wehren sich Thomas Brost 24.02.2026, 12:30 Uhr

Herrscht zwischen Kreismusikschule und den privaten Musikschulen eine Kakofonie? Nein, sagt Gerd Wagner, Leiter einer gemeinnützigen privaten Schule. Aber: Es existiere überhaupt kein Kontakt. Wagner erwidert auf die Ausführungen der KMS-Leiterin.

Auf die Kritik der Kreismusikschule Mayen-Koblenz (KMS) an die freien Musikschulen hat Gerd Wagner, Geschäftsführer der gemeinnützigen Musikschule Wagner mit fünf Schulstandorten im Landkreis, reagiert. Einiges von dem, was die Leiterin der KMS, Manuela Burzik, vor dem Kreisausschuss gesagt habe, sei falsch, so Wagner.







