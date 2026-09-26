Expertise des Planers
Kein Baum darf in Mendiger Straße gepflanzt werden
Bäume stehen links und rechts des Wegesrandes in manchen Mendiger Straßen. In der Straße "In den Mühlsteinen" (Hintergrund) soll
Bäume stehen links und rechts des Wegesrandes in manchen Mendiger Straßen. In der Straße "In den Mühlsteinen" (Hintergrund) soll dies aus mehreren Gründen nicht machbar sein.
Thomas Brost

Ein Baum darf nicht in der Straße „In den Mühlwiesen“ in Obermendig gepflanzt werden. Zu diesem Schluss kommt eine Expertise. Die Grünen im Stadtrat wollen sich damit nicht zufriedengeben. Sie reagieren auf zwei Ebenen.

Lesezeit 3 Minuten
Ein Pflanzbeet ist in der August-Sitzung des Mendiger Stadtrates zu einem Diskussionspunkt geworden. In der ursprünglichen Planung für die Sanierung der Straße „In den Mühlwiesen“ war ein Pflanzbeet mit einem Baumstandort für einen schmalkronigen Laubbaum vorgesehen gewesen.
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