In Von-Bodelschwingh-Straße Kehrtwende: Andernacher CDU stellt sich gegen Neubau Martina Koch 06.10.2026, 08:50 Uhr

i Die Mitglieder der CDU-Stadtratsfraktion sprechen sich gegen eine Bebauung des Spielplatzes in der Von-Bodelschwingh-Straße aus. Stattdessen will man alternative Flächen im Stadtgebiet in den Blick nehmen. Hans-Georg Hansen

In der Junisitzung des Andernacher Stadtrats standen die Zeichen noch auf Kompromiss: Keine der Ratsfraktionen lehnte einen möglichen Neubau auf dem Spielplatz Von-Bodelschwingh-Straße kategorisch ab. Jetzt spricht sich die CDU gegen die Pläne aus.

Auf die Proteste von Anwohnern gegen die mögliche Errichtung eines Wohngebäudes auf dem Spielplatz Von-Bodelschwingh-Straße in Andernach haben die Ratsmitglieder bei der jüngsten Aussprache in der Junisitzung des Stadtrats noch abwartend reagiert. Von einem Kompromiss war die Rede, der die Interessen der Nutzer des Spielplatzes wahren und zugleich die Entwicklung von Wohnraum auf der Fläche ermöglichen soll.







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