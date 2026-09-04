Nach Inferno in Wacholderheide Katastrophenschutz: Kreis MYK will Tempo machen Thomas Brost 04.09.2026, 13:04 Uhr

i In der großen Halle des neuen Katastrophenschutzzentrums in Mendig sollen künftig Einsatzfahrzeuge vorgehalten werden. Rico Rossival

Nach dem Flammeninferno in der Vordereifel drückt der Landkreis MYK aufs Tempo: Er will bis Anfang 2027 mit dem Referat 33 im neuen Katastrophenschutzzentrum in Mendig einziehen. Ein Rundgang ergab erste Einblicke für den Kreisausschuss.

Lange rangen die Kreisgremien um den geeigneten Standort für das Katastrophenschutzzentrum des Landkreises Mayen-Koblenz. War zunächst Kretz favorisiert, routete der Kreistag MYK auf Vorschlag von Landrat Marko Boos (SPD) schließlich um: Ein Standort im Gewerbepark Flugplatz Mendig mit Halle und Bürogebäude war zu haben, und er bietet mit 15.







Artikel teilen

Artikel teilen