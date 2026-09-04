Nach dem Flammeninferno in der Vordereifel drückt der Landkreis MYK aufs Tempo: Er will bis Anfang 2027 mit dem Referat 33 im neuen Katastrophenschutzzentrum in Mendig einziehen. Ein Rundgang ergab erste Einblicke für den Kreisausschuss.
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Lange rangen die Kreisgremien um den geeigneten Standort für das Katastrophenschutzzentrum des Landkreises Mayen-Koblenz. War zunächst Kretz favorisiert, routete der Kreistag MYK auf Vorschlag von Landrat Marko Boos (SPD) schließlich um: Ein Standort im Gewerbepark Flugplatz Mendig mit Halle und Bürogebäude war zu haben, und er bietet mit 15.