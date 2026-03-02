Gleichstellung in Mayen Karneval könnte ohne schäbigen Sexismus auskommen Brigitte Meier 02.03.2026, 18:30 Uhr

i Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Mayen, Ina Rüber-Teke, lädt für den Vorabend des Internationalen Frauentages zur Frauenparty ein. Brigitte Meier

Bald, am 8. März, wird der Weltfrauentag gefeiert. Wie er in Mayen gefeiert werden soll und wo es noch gravierende Defizite in puncto Gleichstellung gibt – darüber spricht Ina Rüber-Teke, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Mayen.

Mit einer Frauenparty und einem interaktiven Vortrag darüber, wie Frauen ihrer Stimme mehr Gehör und Respekt verschaffen können, startet die Gleichstellungsstelle der Stadt Mayen, Ina Rüber-Teke, in den Weltfrauentag. Im Gespräch mit unserer Zeitung erläutert sie, warum die Stimmen der Frauen nicht länger überhört werden dürfen und welche Rechte und Anliegen der Frauen ihrer Beobachtung nach in vielen Lebensbereichen überhört werden.







