Volles Haus in Ochtendung Kappensitzung begeistert 700 Narren Martin Ingenhoven 25.02.2025, 10:21 Uhr

i Prinzessin Andrea I. und Prinz Jens I. genießen das Bad in der Ochtendunger Narrenmenge sichtlich. Martin Ingenhoven

Fünf Karnevalsvereine, viele Talente: In Ochtendung steuert die Fünfte Jahreszeit auf ihren Höhepunkt zu.

„En Oochtendung, on dat es good, dooh setzen mer all en aanem Boot.“ So lautet das Motto der Session 2024/25 in Ochtendung, das an einem begeisternden Abend in der Kulturhalle in jeder Minute spürbar war. „Wir haben in Ochtendung fünf Karnevalsvereine mit über 150 aktiven Mitgliedern“, erklärt Svenja Bersem vom närrischen Dachverband, der Großen Ochtendunger Karnevalsgesellschaft (GOK).

