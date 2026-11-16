Sessionsauftakt im Maifeld
Kanonendonner vertreibt Bürgermeister in Ochtendung
Die närrischen Kanonen sind in Stellung gebracht, um das Rathaus in Ochtendung zu erobern.
Die närrischen Kanonen sind in Stellung gebracht, um das Rathaus in Ochtendung zu erobern.
Rico Rossival

In Ochtendung hat die fünfte Jahreszeit begonnen: Mit Kanonendonner, Rathaussturm und jeder Menge guter Laune eroberte das neue Dreigestirn das Rathaus.

Lesezeit 2 Minuten
Die Maifeldgemeinde Ochtendung hat einmal mehr gezeigt, dass sie ganz groß ist, wenn es um die Fastnacht geht. Fünf Karnevalsvereine gibt es hier: die KG Schafskopf 1903, der Prinzengarde-Corps Ochtendung, die KG Ewig Jung, der Carnevalsverein Ochtendunger Bürgerwehr und die KG Jecke Mädche.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenKarneval

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren