Sessionsauftakt im Maifeld Kanonendonner vertreibt Bürgermeister in Ochtendung 16.11.2026, 10:44 Uhr

i Die närrischen Kanonen sind in Stellung gebracht, um das Rathaus in Ochtendung zu erobern. Rico Rossival

In Ochtendung hat die fünfte Jahreszeit begonnen: Mit Kanonendonner, Rathaussturm und jeder Menge guter Laune eroberte das neue Dreigestirn das Rathaus.

Die Maifeldgemeinde Ochtendung hat einmal mehr gezeigt, dass sie ganz groß ist, wenn es um die Fastnacht geht. Fünf Karnevalsvereine gibt es hier: die KG Schafskopf 1903, der Prinzengarde-Corps Ochtendung, die KG Ewig Jung, der Carnevalsverein Ochtendunger Bürgerwehr und die KG Jecke Mädche.







Artikel teilen

Artikel teilen