Kanonendonner vertreibt Bürgermeister in Ochtendung
In Ochtendung hat die fünfte Jahreszeit begonnen: Mit Kanonendonner, Rathaussturm und jeder Menge guter Laune eroberte das neue Dreigestirn das Rathaus.
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Die Maifeldgemeinde Ochtendung hat einmal mehr gezeigt, dass sie ganz groß ist, wenn es um die Fastnacht geht. Fünf Karnevalsvereine gibt es hier: die KG Schafskopf 1903, der Prinzengarde-Corps Ochtendung, die KG Ewig Jung, der Carnevalsverein Ochtendunger Bürgerwehr und die KG Jecke Mädche.