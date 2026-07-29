Es hat seit Wochen nicht mehr länger geregnet, die Vegetation ist ausgetrocknet. Kann das Feuerwerk zum Fest der 1000 Lichter unter diesen Bedingungen wie geplant stattfinden? Die Redaktion hat bei Veranstalter und Behörden nachgefragt.
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Jahr für Jahr lockt das Fest der 1000 Lichter Tausende Menschen an. Livemusik, eine illuminierte Uferpromenade sowie ein breites gastronomisches Angebot bieten die perfekte Kulisse für das große musikalische Höhenfeuerwerk. Es zählt zu den schönsten der Region.