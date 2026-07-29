Andernach bangt um Feuerwerk Kann Fest der 1000 Lichter wie geplant stattfinden? Elvira Bell 29.07.2026, 12:00 Uhr

i Das große Höhenfeuerwerk zu musikalischer Begleitung ist der Höhepunkt des Fests der 1000 Lichter, das am Wochenende in Andernach bereits zum 57. Mal gefeiert wird. Rico Rossival (Archiv). Rico Rossival

Es hat seit Wochen nicht mehr länger geregnet, die Vegetation ist ausgetrocknet. Kann das Feuerwerk zum Fest der 1000 Lichter unter diesen Bedingungen wie geplant stattfinden? Die Redaktion hat bei Veranstalter und Behörden nachgefragt.

Jahr für Jahr lockt das Fest der 1000 Lichter Tausende Menschen an. Livemusik, eine illuminierte Uferpromenade sowie ein breites gastronomisches Angebot bieten die perfekte Kulisse für das große musikalische Höhenfeuerwerk. Es zählt zu den schönsten der Region.







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