Mendigs Symbolbaum Kampf um uralte Linde wird hart Thomas Brost 31.07.2026, 12:45 Uhr

i Der mächtige Lindenbaum prägt das Ortsbild von Obermendig – und macht zurzeit einige Probleme. Rico Rossival

Mehr als 270 Jahre ist der Lindenbaum alt, der im oberen Stadtteil von Mendig das Ortsbild prägt. Ein Verein hat sich jetzt zur Aufgabe gemacht, für die Linde zu kämpfen. Sie haben eine Mammutaufgabe vor sich, müssen mehr als 200.000 Euro einwerben.

Wie lässt sich ein uralter Baum retten, auf dem eine beträchtliche Hypothek lastet? Der neu gegründete Verein Lindenbaum Mendig will nichts unversucht lassen, die alte Linden von Obermendig zu erhalten. Allerdings haben die Freunde der mehr als 270 Jahre alten Linde ein extrem dickes Brett zu bohren: Das ist rund 300.







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