Frühlingsfest in Ettringen Kaiserhof spendiert 50 Liter Freibier zum Start Elvira Bell 17.04.2026, 06:30 Uhr

i Der 44-jährige Marc Ahrendt ist kein Unbekannter in der Region. Er behauptet sich seit 20 Jahren im Veranstaltungsbusiness. Jetzt bringt er neues Leben in den Kaiserhof in Ettringen. Zum Start gibt es 50 Liter Freibier. Elvira Bell

Nach anderthalb Jahren Stillstand bringt Eventprofi Marc Ahrendt frischen Wind in den Kaiserhof von Ettringen. Am 19. April lädt er zum Frühlingsfest. Und für Fußballfans plant er etwas ganz Besonderes.

Der Kaiserhof in Ettringen ist eine Institution. Allerdings war die Gaststätte anderthalb Jahre verwaist, nachdem sich Wirtin Luzi Spitzlei in ihren wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hatte. Nun kündigt sich eine neue Ära an: Marc Ahrendt, der die Immobilie in der Hauptstraße 38 erworben hat, möchte den legendären Standort wieder zum Leben erwecken – auf etwas andere Art und Weise.







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