Grande Dame der CDU Mayen tot Käthe Eisenbürger hatte ein großes Herz für Mayen Thomas Brost 16.07.2026, 15:05 Uhr

i Käthe Eisenbürger ist mit 92 Jahren verstorben. Andreas Walz

Käthe Eisenbürger ist tot. Die Mayener Christdemokratin, die lange Jahre die Politik in der Eifelstadt mitgeprägt hat, ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Ein Nachruf.

Das Herz der „Grande Dame“ der Mayener Christdemokratie hat aufgehört zu schlagen: Katharina Eisenbürger ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Mit ihr verliert die Mayener Bürgerschaft eine Persönlichkeit, die sich, so Oberbürgermeister Dirk Meid (SPD), „über viele Jahre mit großem Engagement und außergewöhnlicher Leidenschaft für unsere Stadt eingesetzt hat.







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