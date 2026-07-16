Käthe Eisenbürger ist tot. Die Mayener Christdemokratin, die lange Jahre die Politik in der Eifelstadt mitgeprägt hat, ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Ein Nachruf.
Lesezeit 3 Minuten
Das Herz der „Grande Dame“ der Mayener Christdemokratie hat aufgehört zu schlagen: Katharina Eisenbürger ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Mit ihr verliert die Mayener Bürgerschaft eine Persönlichkeit, die sich, so Oberbürgermeister Dirk Meid (SPD), „über viele Jahre mit großem Engagement und außergewöhnlicher Leidenschaft für unsere Stadt eingesetzt hat.