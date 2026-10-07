Pflegenachwuchs an der RMF
Junge Menschen aus Myanmar werden in Andernach heimisch
Lin Htet Tar Yar (links) und Nwe Nwe Toe aus Myanmar absolvieren ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft an der Rhein-Mosel-Fachklin
Lin Htet Tar Yar (links) und Nwe Nwe Toe aus Myanmar absolvieren ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft an der Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach.
Jan-Oliver Nickel

Junge Menschen aus Myanmar sehen seit dem Militärputsch keine Perspektive mehr in dem südostasiatischen Land. Der Verein Myanmar-Partner und die Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach ermöglichen ihnen einen Neubeginn in Deutschland.

Lesezeit 3 Minuten
Für Nwe Nwe Toe (23) ist die Rhein-Mosel-Fachklinik (RMF) seit drei Jahren zum Arbeitsplatz und Andernach zu einer zweiten Heimat geworden. Dass die junge Frau aus Myanmar einmal in Rheinland-Pfalz eine Ausbildung zur Pflegefachkraft absolvieren würde, hätte sie vor wenigen Jahren aber nie erwartet.
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