Pflegenachwuchs an der RMF Junge Menschen aus Myanmar werden in Andernach heimisch Jan-Oliver Nickel 07.10.2026, 14:00 Uhr

i Lin Htet Tar Yar (links) und Nwe Nwe Toe aus Myanmar absolvieren ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft an der Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach. Jan-Oliver Nickel

Junge Menschen aus Myanmar sehen seit dem Militärputsch keine Perspektive mehr in dem südostasiatischen Land. Der Verein Myanmar-Partner und die Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach ermöglichen ihnen einen Neubeginn in Deutschland.

Für Nwe Nwe Toe (23) ist die Rhein-Mosel-Fachklinik (RMF) seit drei Jahren zum Arbeitsplatz und Andernach zu einer zweiten Heimat geworden. Dass die junge Frau aus Myanmar einmal in Rheinland-Pfalz eine Ausbildung zur Pflegefachkraft absolvieren würde, hätte sie vor wenigen Jahren aber nie erwartet.







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