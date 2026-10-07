Junge Menschen aus Myanmar sehen seit dem Militärputsch keine Perspektive mehr in dem südostasiatischen Land. Der Verein Myanmar-Partner und die Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach ermöglichen ihnen einen Neubeginn in Deutschland.
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Für Nwe Nwe Toe (23) ist die Rhein-Mosel-Fachklinik (RMF) seit drei Jahren zum Arbeitsplatz und Andernach zu einer zweiten Heimat geworden. Dass die junge Frau aus Myanmar einmal in Rheinland-Pfalz eine Ausbildung zur Pflegefachkraft absolvieren würde, hätte sie vor wenigen Jahren aber nie erwartet.