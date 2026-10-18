SPD MYK will Doppelspitze Junge Kandidaten wollen alte Dame in Schwung bringen Thomas Brost 18.10.2026, 11:00 Uhr

i Sie wollen es miteinander versuchen, sofern die Genossen zustimmen: Ina Rüber-Teke und Benjamin Kastner. Thomas Brost

Die Ära Marc Ruland geht bei der SPD MYK zu Ende, Ende Oktober soll der neue Kreisvorstand in Mayen gewählt werden. Ein neues Modell soll auch auf kommunaler Ebene ausprobiert werden: die Doppelspitze.

Vier Augen sehen mehr als zwei, zwei Köpfe arbeiten womöglich doppelt so gut wie einer: Getreu dieser Maxime versucht es jetzt die Mayen-Koblenzer SPD mit einer Doppelspitze. In der Nachfolge von Marc Ruland (Andernach, seit 2015) sollen jetzt ein Mann und eine Frau den größten SPD-Kreisverband im Land (1600 Mitglieder) führen.







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