An Leukämie erkrankt Julie (17) aus Andernach braucht Stammzellenspende Elvira Bell 15.04.2026, 14:00 Uhr

i Julie ist an Leukämie erkrankt, zum zweiten Mal. Jetzt gibt es eine Typisierungsaktion für die 17-Jährige. Katja Schmitt

Schockdiagnose im Februar: Julie ist zum zweiten Mal an Blutkrebs erkrankt. Die Geschichte der 17-Jährige bewegt viele. Jetzt gibt es eine Typisierungsaktion für sie – denn die Jugendliche aus Andernach braucht dringend einen Stammzellenspender.

Es bewegt viele in der Region: Julie aus Andernach kämpft zum zweiten Mal gegen Blutkrebs. Die 17-Jährige erhielt 2024 die schockierende Diagnose. Zunächst schlagen die Therapien an. Es scheint, als wäre die Erkrankung zurückgedrängt. Doch Anfang 2026 kehrt der Krebs zurück.







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