Bürgermeisterwahl in Kruft
Jürgen Zinken (CDU) will Impulsgeber und Moderator sein
Jürgen Zinken (59) ist seit vielen Jahren kommunalpolitisch in Kruft und der Verbandsgemeinde Pellenz aktiv. Jetzt bewirbt er si
Jürgen Zinken (59) ist seit vielen Jahren kommunalpolitisch in Kruft und der Verbandsgemeinde Pellenz aktiv. Jetzt bewirbt er sich um das Amt des Ortsbürgermeisters.
Gunther Schmidt

Jürgen Zinken (CDU) war als Beigeordneter bereits Teil der Gemeindespitze in Kruft. Einige Jahre später will er es noch mal wissen: Jetzt will er Bürgermeister seiner Heimatgemeinde werden.

Lesezeit 3 Minuten
Er ist der erfahrenste Kommunalpolitiker unter den Kandidaten für die Wahl des Krufter Ortsbürgermeisters: Jürgen Zinken (CDU) ist seit 2009 Mitglied im Ortsgemeinderat, gehört seit 2014 dem Pellenzer Verbandsgemeinderat an und war noch zu Zeiten von Bürgermeister Rudolf Schneichel fünf Jahre lang Beigeordneter seiner Heimatgemeinde.
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