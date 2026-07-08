Jürgen Zinken (CDU) war als Beigeordneter bereits Teil der Gemeindespitze in Kruft. Einige Jahre später will er es noch mal wissen: Jetzt will er Bürgermeister seiner Heimatgemeinde werden.
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Er ist der erfahrenste Kommunalpolitiker unter den Kandidaten für die Wahl des Krufter Ortsbürgermeisters: Jürgen Zinken (CDU) ist seit 2009 Mitglied im Ortsgemeinderat, gehört seit 2014 dem Pellenzer Verbandsgemeinderat an und war noch zu Zeiten von Bürgermeister Rudolf Schneichel fünf Jahre lang Beigeordneter seiner Heimatgemeinde.