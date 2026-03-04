Die Andernacherin Judith Lehnigk-Emden ist dreifache Mutter und seit vielen Jahren politisch für die FDP aktiv. Mit traditionellen Rollenbildern kann sie nichts anfangen. Diese Themen bewegen die FDP-Direktkandidatin im Wahlkreis 11.
Sie ist eine Politikerin aus Leidenschaft: Judith Lehnigk-Emden aus Andernach kandidiert bei der Landtagswahl als Direktkandidatin der FDP im Wahlkreis 11. Lösungswege für die täglichen Herausforderungen mitzuentwickeln und umzusetzen ist ihre grundsätzliche Triebfeder, ihren Mitmenschen Perspektiven aufzuzeigen ihre persönliche Berufung.