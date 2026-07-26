Radfahren für den guten Zweck
Jubel für die Vor-Tour der Hoffnung in Polch
Die Kraft der Aktiven reichte sogar noch für einen fröhliche Polonaise über den Marktplatz in Polch.
Die Kraft der Aktiven reichte sogar noch für einen fröhliche Polonaise über den Marktplatz in Polch.
Wolfgang Lucke

Jubel, La-Ola und große Spendenschecks: Die Vor-Tour der Hoffnung ist bei ihrem Stopp in Polch begeistert empfangen worden. Mehr als 160 Radlerinnen und Radler machten insgesamt im Jubiläumsjahr mit.

Lesezeit 3 Minuten
Einen Empfang voller Freude, Emotionen und Bewunderung bereitete die Stadt Polch der Vor-Tour der Hoffnung. Im 30. Jahr ihres Bestehens rollten mehr als 160 Fahrerinnen und Fahrer für den guten Zweck durch das nördliche Rheinland-Pfalz. Wobei der Stopp in Polch sicherlich fest in den Tour-Erinnerungen verankert sein wird.
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