Jubel, La-Ola und große Spendenschecks: Die Vor-Tour der Hoffnung ist bei ihrem Stopp in Polch begeistert empfangen worden. Mehr als 160 Radlerinnen und Radler machten insgesamt im Jubiläumsjahr mit.
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Einen Empfang voller Freude, Emotionen und Bewunderung bereitete die Stadt Polch der Vor-Tour der Hoffnung. Im 30. Jahr ihres Bestehens rollten mehr als 160 Fahrerinnen und Fahrer für den guten Zweck durch das nördliche Rheinland-Pfalz. Wobei der Stopp in Polch sicherlich fest in den Tour-Erinnerungen verankert sein wird.