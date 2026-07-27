Kölsche Tön in der Eifel JP Weber macht Mendig zum „87. Veedel“ von Köln Elvira Bell 27.07.2026, 11:00 Uhr

i Von vielen wird JP Weber nur "Die Flitsch" genannt. Der Komponist und Kabarettist, der in der kölschen Muttersprache unterwegs ist, hatte aber auch eine besondere Gitarre, eine Selmer Gitarre (Nr. 501) im Stil von Django Reinhardt dabei. Elvira Bell

Mit Musik, kölschem Humor und jeder Menge Charme begeisterte JP Weber das Publikum in der historischen Zehntscheune im Hummeshof. Der Musiker und Büttenredner sorgte für einen Abend voller Lachen, Mitsingen und feinsinniger Geschichten.

Ein kölsches Urgestein, eine virtuos gespielte Flitsch, eine Selmer-Gitarre im Stil von Django Reinhardt und ein begeistertes Publikum – mehr brauchte es nicht für einen gelungenen Sommerabend. Im Rahmen der Kultur- und Erlebniswoche „Nacht der Vulkane“ war Musiker, Büttenredner und Komponist JP Weber in der historischen Zehntscheune im Hummeshof zu Gast und begeisterte sein Publikum mit Musik, Humor, kölschen Krätzchen und feinsinnigen ...







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