Jörg Lempertz bleibt Bürgermeister der Verbandsgemeinde Mendig. Am Sonntag setzte sich der Amtsinhaber in der Wahl zum höchsten Verwaltungsposten deutlich gegen seinen Herausforderer Ralf Kraut (SPD) durch. Der Christdemokrat erhielt 7593 Prozent der gültigen Stimmen. Er kann damit weitere acht Jahre die Verbandsgemeinde führen. Der 53-jährige Diplom-Verwaltungswirt ist seit 2002 in diesem Amt, für ihn ist es die vierte Amtszeit. Die Wahlbeteiligung war für Bürgermeisterwahlen recht hoch. Sie lag bei fast 50 Prozent. Sein Herausforderer Ralf Kraut (59) war bis 2024 Fraktionssprecher der Sozialdemokraten im Verbandsgemeinderat. Seit der Kommunalwahl ist Kraut, der bei der Bundesnetzagentur in Bonn arbeitet, Beigeordneter der VG Mendig. Im Januar hatte der SPD-Gemeindeverband VG Mendig mit Ralf Kraut überraschend einen eigenen Kandidaten ins Rennen geschickt. Er kam auf 24,1 Prozent der Stimmen.

Lange Zeit klemmte es beim letzten Wahlbezirk. Erst um 19.30 Uhr trudelte das letzte Wahlergebnis aus Obermendig ein.