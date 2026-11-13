Seit 2013 war Thron verwaist Jörg Hinz ist Riedens langersehnter Karnevalsprinz Elvira Bell 13.11.2026, 11:00 Uhr

i „Dreimal von Herzen: Ridde Alaaf!“ Jörg Hinz freut sich auf die bevorstehende Sessionseröffnung. Elvira Bell

„Gemeinsam rocken wir das!“ Riedens neuer Karnevalsprinz Jörg Hinz setzt in der Session auf Teamwork und sagt, dass jeder mit anpackt, auch er selbst, wenn auf- und abgebaut wird. Was den Jeck sonst noch ausmacht? Die Redaktion hat ihn getroffen.

„Emol Prinz zu sein in Ridde am See!“ Dieser große Traum eines jeden Riedener Karnevalisten wird in wenigen Tagen für Jörg Hinz Wirklichkeit. Die Vorfreude steigt, denn nach 13 Jahren ohne Regenten dürfen sich die Karnevalsfreunde auf eine besondere Session freuen: Erstmals seit 2013 besteigt mit Jörg Hinz wieder ein Prinz den närrischen Thron!







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