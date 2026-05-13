Konzert in Obermendig Jiddische Klangwelt gefühlvoll geöffnet Elvira Bell 13.05.2026, 10:30 Uhr

i In der Veranstaltungsreihe „Sagenhaft musikalisch“ verband die Musik von Ganifim die Menschen im voll besetzten, kleinen Saal des ehemaligen Gasthauses Bolz in Obermendig über kulturelle und sprachliche Grenzen hinweg. Elvira Bell

Musik kann in andere Welten entführen. Dies gelang der Musikgruppe Ganifim meisterlich. In Obermendig spielte sie nicht nur Balkanmusik, sie brachte auch die Welt der jiddischen Musik meisterlich dar.

Wenn eine Musikgruppe in einem mehr als 100 Jahre alten, urigen Saal Musik präsentiert, wie sie vor einem Jahrhundert gespielt wurde, ist das schon etwas Besonderes. In diesen Genuss kamen die Zuhörer im ehemaligen Gasthaus Bolz in Obermendig. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Sagenhaft musikalisch“ verband die Musik der Gruppe Ganifim Menschen jenseits der 40 über kulturelle und sprachliche Grenzen hinweg.







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