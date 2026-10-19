Gartentipps aus Mayen Jetzt wollen viele Pflanzen in den Boden Thomas Brost 19.10.2026, 11:00 Uhr

i Jetzt dürfen auch Obstbäume wie diese Reneklode vom Kübel ins Erdreich wechseln. Thomas Brost

Herbstzeit, Pflanzzeit: Viele Hobbygärtner sind jetzt in und um den Garten aktiv. Sie pflanzen beispielsweise Sträucher oder bringen Kübelpflanzen in den Boden. Gärtnerin Jutta Rech aus Mayen gibt wertvolle Ratschläge.

Herbstzeit, Pflanzzeit. Ganz schön viel zu tun hat das Team von Jutta Rech in Mayen – und das nach dem anstrengenden Hitzesommer, in dem tagtäglich extrem viel gegossen werden musste auf der großen Ausstellungsfläche in der Gärtnerei Rech. Soll man oder muss man gar in der Herbstzeit pflanzen?







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