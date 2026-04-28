Premiere des Lesespektakels
Jetzt wirds mörderisch in Mendig
Wolfgang Süß liebt seine Eifel und hat drei Bücher mit Bezug zur Höhenlandschaft geschrieben. Jetzt veranstaltet er ein Literatu
Wolfgang Süß liebt seine Eifel und hat drei Bücher mit Bezug zur Höhenlandschaft geschrieben. Jetzt veranstaltet er ein Literaturfestival.
Wolfgang Süß. privat

Dass in der Eifel eifrig gemordet wird, ist seit Jacques Berndorf wohlbekannt. Er ist der Vater des Eifel-Krimis, der als Literatur-Ableger Erfolge feiert. Jetzt hat Wolfgang Süß den Ball aufgegriffen. Er veranstaltet in Mendig ein Lesespektakel.

Lesezeit 4 Minuten
Eine mordende Metzgerin, eskalierende Jugendliche, volltrunkene Rentner – diesen Figuren hat Wolfgang Süß (54) diabolisches Leben eingehaucht. Und sie mitten in die Eifel platziert. Süß ist Krimiautor aus Mendig – mit seinem Buch „Ohne Zweifel 100 % Eifel“ hat er es in die Gilde der Schriftsteller geschafft, die im vergangenen Jahr bei den Hillesheimer Krimitagen lesen durften.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenKultur

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren