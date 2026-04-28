Dass in der Eifel eifrig gemordet wird, ist seit Jacques Berndorf wohlbekannt. Er ist der Vater des Eifel-Krimis, der als Literatur-Ableger Erfolge feiert. Jetzt hat Wolfgang Süß den Ball aufgegriffen. Er veranstaltet in Mendig ein Lesespektakel.
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Eine mordende Metzgerin, eskalierende Jugendliche, volltrunkene Rentner – diesen Figuren hat Wolfgang Süß (54) diabolisches Leben eingehaucht. Und sie mitten in die Eifel platziert. Süß ist Krimiautor aus Mendig – mit seinem Buch „Ohne Zweifel 100 % Eifel“ hat er es in die Gilde der Schriftsteller geschafft, die im vergangenen Jahr bei den Hillesheimer Krimitagen lesen durften.