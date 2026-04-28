Premiere des Lesespektakels Jetzt wirds mörderisch in Mendig Thomas Brost 28.04.2026, 11:00 Uhr

i Wolfgang Süß liebt seine Eifel und hat drei Bücher mit Bezug zur Höhenlandschaft geschrieben. Jetzt veranstaltet er ein Literaturfestival. Wolfgang Süß. privat

Dass in der Eifel eifrig gemordet wird, ist seit Jacques Berndorf wohlbekannt. Er ist der Vater des Eifel-Krimis, der als Literatur-Ableger Erfolge feiert. Jetzt hat Wolfgang Süß den Ball aufgegriffen. Er veranstaltet in Mendig ein Lesespektakel.

Eine mordende Metzgerin, eskalierende Jugendliche, volltrunkene Rentner – diesen Figuren hat Wolfgang Süß (54) diabolisches Leben eingehaucht. Und sie mitten in die Eifel platziert. Süß ist Krimiautor aus Mendig – mit seinem Buch „Ohne Zweifel 100 % Eifel“ hat er es in die Gilde der Schriftsteller geschafft, die im vergangenen Jahr bei den Hillesheimer Krimitagen lesen durften.







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