Infrastruktur Mayen Jetzt geht doch Glasfaser in Betzing Thomas Brost 29.11.2025, 13:00 Uhr

i Lange Zeit hat es so ausgesehen, als ob Betzing, ein Ortsteil von Mayen-Hausen, nicht in den Genuss von Glasfaser kommen würde. Jetzt hat sich der Wind gedreht. Sina Schuldt, dpa. picture alliance/dpa

Lange Zeit hat es so ausgesehen, als ob Betzing, ein Ortsteil von Mayen-Hausen, nicht in den Genuss von Glasfaser kommen würde. Jetzt hat sich der Wind gedreht.

Lange Zeit war es eine Hängepartie und unklar, ob Glasfaser überhaupt nach Betzing, einem Ortsteil von Hausen, kommen wird. Jetzt steht fest: Der Glasfaserausbau in dem 260-Einwohner-Dorf nimmt wieder Fahrt auf: Weil die Deutsche Glasfaser das ursprünglich geplante Ausbauprojekt nicht weiterführt, übernimmt nun Westconnect gemeinsam mit E.







Artikel teilen

Artikel teilen