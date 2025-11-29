Jetzt geht doch Glasfaser in Betzing

Lange Zeit hat es so ausgesehen, als ob Betzing, ein Ortsteil von Mayen-Hausen, nicht in den Genuss von Glasfaser kommen würde. Jetzt hat sich der Wind gedreht.
Lesezeit 2 Minuten
Lange Zeit war es eine Hängepartie und unklar, ob Glasfaser überhaupt nach Betzing, einem Ortsteil von Hausen, kommen wird. Jetzt steht fest: Der Glasfaserausbau in dem 260-Einwohner-Dorf nimmt wieder Fahrt auf: Weil die Deutsche Glasfaser das ursprünglich geplante Ausbauprojekt nicht weiterführt, übernimmt nun Westconnect gemeinsam mit E.