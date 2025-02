Riedener Passionsspiele Jesu Mutter zu Tränen gerührt Elvira Bell 05.02.2025, 15:00 Uhr

i Jesus-Darsteller Jochen Marx und Alexandra Reuter werden am Ostersonntag, wenn sich der Vorhang für die Spielzeit 2025 zum letzten Mal senkt, auf der Bühne der Pfarrkirche St. Hubertus stehen. Elvira Bell

Sehr emotional und voller Leiden - so verläuft die Passion Christi. Vor den Passionsspielen in Rieden geben die Darstellerinnen der Maria Einblicke in ihr Seelenleben.

In Kürze, am Samstag, 8. März, hebt sich in der Pfarrkirche St. Hubertus der Vorhang für die Riedener Passionsspiele. Für die Darsteller sind die 21 Aufführungen mehr als nur ein Theaterspiel. Was fühlen die beiden Darstellerinnen der Maria, Judith Doll und Alexandra Reuter, was erleiden sie, wenn sie mit Hingabe ihre Rollen verkörpern?

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen