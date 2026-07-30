Bürgermeisterwahl in Kruft Jessica Arnold will als erste Frau an die Ortsspitze Martina Koch 30.07.2026, 14:00 Uhr

i Jessica Arnold will die erste Ortsbürgermeisterin überhaupt in Kruft werden. In der Pellenzgemeinde ist sie seit 2010 heimisch und hat dort schnell Anschluss gefunden. Jessica Arnold

Jessica Arnolds Entschluss, bei der Bürgermeisterwahl in Kruft anzutreten, kam für viele überraschend. Im Gespräch mit der Redaktion erzählt die 45-Jährige, wie es dazu kam und wie sie die Wähler von sich überzeugen will.

Jessica Arnold ist die Überraschungskandidatin bei der Ortsbürgermeisterwahl in Kruft: Auf den letzten Drücker hat die 45-Jährige ihre Unterlagen eingereicht und damit das Quartett der Kandidierenden komplett gemacht. Sie gehört keiner Partei an, war bisher nicht kommunalpolitisch aktiv und hat keine Profile in den sozialen Netzwerken, weswegen sie nur die wenigsten auf dem Zettel hatten.







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