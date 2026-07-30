Jessica Arnolds Entschluss, bei der Bürgermeisterwahl in Kruft anzutreten, kam für viele überraschend. Im Gespräch mit der Redaktion erzählt die 45-Jährige, wie es dazu kam und wie sie die Wähler von sich überzeugen will.
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Jessica Arnold ist die Überraschungskandidatin bei der Ortsbürgermeisterwahl in Kruft: Auf den letzten Drücker hat die 45-Jährige ihre Unterlagen eingereicht und damit das Quartett der Kandidierenden komplett gemacht. Sie gehört keiner Partei an, war bisher nicht kommunalpolitisch aktiv und hat keine Profile in den sozialen Netzwerken, weswegen sie nur die wenigsten auf dem Zettel hatten.