Schon seit vier Jahren Jeden Mittwoch wird in Mayen für den Frieden gebetet Brigitte Meier 11.03.2026, 16:00 Uhr

i Seit Beginn des Ukraine-Krieges vor vier Jahren treffen sich Menschen einmal in der Woche zum Friedensgebet auf dem Mayener Marktplatz. Brigitte Meier

Viele Menschen eint die tiefe Sehnsucht nach Frieden – doch stattdessen wird die Welt um uns herum immer kriegerischer. Seit vier Jahren treffen sich jeden Mittwochabend Christen in Mayen zum Gebet und um Solidarität zu zeigen.

Die Menschen wollen keinen Krieg, doch sie sind unfähig, miteinander in Frieden zu leben. Über diesen verhängnisvollen Widerspruch weint Jesus laut Lukasevangelium beim Blick auf Jerusalem, dessen Zerstörung er sieht: „(…) Wenn doch auch du erkenntest an diesem Tag, was zum Frieden dient!







