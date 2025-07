An drei Tagen im August trifft sich die Glaubensgemeinschaft der Ahmadiyya zum Gebet in Mendig. 40.000 Muslime werden erwartet, darunter 3000 aus dem benachbarten europäischen Ausland. Wie ist die Gemeinschaft innerhalb des Islam einzuschätzen?

Eine Frage, die sich Lesern mit Blick auf das große Gebetstreffen der Muslime in Mendig oft aufdrängt: Wie wichtig ist diese Jalsa Salana für die Gläubigen? Ist sie vergleichbar mit dem Hadsch, der obligatorischen Pilgerfahrt von Muslimen zu Heiligtümern des Islam nach Mekka? Dazu und zu weiteren Fragen gibt ein Experte Auskunft.

Wie wichtig ist die Jalsa Salana? Die Jalsa Salana ist die jährliche Hauptversammlung der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinschaft in jedem Land. „Dies ist eine Veranstaltung, die vom Gründer der Gemeinde selbst ins Leben gerufen wurde“, sagt Mohammad Dawood Majoka, der Pressesprecher von Jalsa Salana. Für die Ahmadis – sie gehören einer kleinen Glaubensgemeinschaft innerhalb des Islam an – sei die Teilnahme „sehr wichtig“ und „ein Höhepunkt religiöser Tätigkeiten während des Jahres“. Anders als die Pilgerfahrt Hadsch sei die Teilnahme zwar keine religiöse Pflicht, sie werde aber als sehr wichtig empfunden. Im Gegensatz zu dem Hadsch, die nur einmal im Leben Pflicht ist, findet die Jahreshauptversammlung der Ahmadis jedes Jahr statt. Ihre Bedeutung sei immens. Insbesondere sei sie für die Ahmadi-Gläubigen auch deshalb so wichtig, weil, so Dawood Majoka, „Ahmadis von Saudis offiziell als Nicht-Muslime betrachtet werden und ihnen der Hadsch verboten ist.“

„Jalsa Salana ist auch deshalb so wichtig, weil die Ahmadis von den Saudis offiziell als Nicht-Muslime betrachtet werden und ihnen der Hadsch verboten ist.“

Mohammad Dawood Majoka, Sprecher von Jalsa Salana in Frankfurt

Jalsa Salana ist jedes Jahr Treffpunkt – nicht nur für Ahmadi-Muslime hierzulande, sondern auch für diejenigen aus dem europäischen Ausland. Sprecher Dawood Majoka weiß, dass viele Gemeindemitglieder aus ganz Europa teilnehmen werden. „Ich schätze, dass circa 3000 aus dem Ausland kommen werden“, betont der Sprecher. Insgesamt wird wie im Vorjahr mit 40.000 betenden Muslimen gerechnet. Die Jalsa Salana in Mendig ist die größte ihrer Art in ganz Europa.

Über drei Tage hinweg, vom 29. bis 31. August, sind Gebete im Hauptzelt auf dem Mendiger Flugplatz angesagt. Es gebe wenige Workshops oder Diskussionsrunden darüber hinaus. Bei den Diskussionen drehe sich alles um ein aktuelles Thema, beispielsweise um das Völkerrecht, die Islamophobie oder die Verfolgung der Ahmadiyya-Gemeinde. „Es gibt auch weitere kurze Workshops oder Treffen zu internen Themen für Jugendliche“, berichtet der Pressesprecher.

Was ist die Ahmadiyya für eine Glaubensgruppierung, ist sie konservativ oder progressiv? Im Allgemeinen gelten die Ahmadiyya als reformorientierte Bewegung innerhalb des Islam – allerdings werden sie von den anderen Strömungen weitgehend abgelehnt und sogar verfolgt. Die Zahl der Anhänger dieser Glaubensrichtung wird weltweit auf 10 bis 20 Millionen Gläubige kalkuliert. Die Glaubensgemeinschaft ist relativ jung, sie ist im Jahr 1889 in Nordwestindien, in der Stadt Qadian (20.000 Einwohner), gegründet worden. Ahmadis glauben, dass ihr Begründer, Hazrat Mirza Ghulan Ahmad, der Messias ist – während die anderen Richtungen im Islam noch den Messias erwarten.

i Das Treffen der Ahmadiyya auf dem Flugplatz in Mendig im vergangenen Jahr. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Wie intensiv dürfen Frauen bei den Ahmadis Mitspracherecht beanspruchen? Das Frauenbild im Islam ist immer wieder im Fokus der öffentlichen Debatte. Wie der NDR recherchiert hat, haben die Frauen der Ahmadiyya-Gemeinschaft „die einzige unabhängige und sich selbst verwaltende Frauengemeinschaft“ im Islam. Die Frauengruppen setzen sich gegen Zwangsheirat und die Unterdrückung der Frau ein. Darüber hinaus würden sie den überkonfessionellen und interreligiösen Dialog mit Anders- und Nichtgläubigen suchen, hat eine Untersuchung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannover ergeben. Das Gebet indes läuft nach Geschlechtern getrennt in separaten Bereichen ab.

Mischen sich die Ahmadis in die Politik ein? Als vor zehn Jahren islamistische Terroristen die Redaktion der Pariser Satirezeitung „Charlie Hebdo“ stürmten und zwölf Mitarbeiter erschossen, verurteilte die Ahmadiyya-Gemeinschaft den brutalen Anschlag. Sie übte Solidarität mit den Hinterbliebenen und auch mit Redakteuren anderer Zeitungen. Eine Aktion, die im Übrigen auch eine andere islamische Gemeinde in unserer Region praktizierte: Nach dem Pariser Anschlag übte auch die Türkisch-Islamische Gemeinde Bullay mit Redakteuren bei einem „Solidaritätstee“ den Schulterschluss: in unserer Lokalredaktion in Cochem.