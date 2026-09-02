Zehntausende bald in Mendig Jalsa Salana: Verkehr soll keine Probleme mehr bereiten Martin Ingenhoven 02.09.2026, 11:00 Uhr

i DieJalsa Salana 2026, das Gebet der Ahmadiyya-Muslime, findet wieder auf dem Mendiger Flugplatz statt. Martin Ingenhoven

Im Vorjahr gab es beim Muslim-Gebet Jalsa Salana Stunk unter Anwohnern in Kruft. Dort nutzten viele einen Weg, um zum Gebetsgelände auf den Mendiger Flugplatz zu kommen. Landkreis MYK und Polizei wollen den Verkehr in diesem Jahr besser kanalisieren.

Wenn am Wochenende Zehntausende Menschen zur 50. Jalsa Salana, dem Muslim-Gebet, auf das Flugplatzgelände bei Mendig strömen, dürfte der Verkehr erneut zu einer der größten Herausforderungen werden. Für die Anwohner im Umfeld der Veranstaltung gibt es nun einige Klarstellungen vonseiten der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz.







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