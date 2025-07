Jalsa Salana bewegt die Menschen – 40.000 gläubige Muslime strömen Ende August zu einem drei Tage dauernden Gebet nach Mendig. So viele Menschen auf einen Punkt, das bewegt auch die Mendiger, nicht erst seit Rock am Ring 2015 und 2016. Wie sieht es mit der Sicherheit aus?

„Ja, es hat den einen oder anderen Anruf gegeben“, sagt Mendigs Stadtbürgermeister Achim Grün (CDU) – der eine oder andere Bürger sei besorgt, aber nicht negativ eingestellt. Aber es werden genauso wie im vorigen Jahr Sicherheitsvorkehrungen vonseiten des Veranstalters und der Polizei getroffen. Im Vorjahr ging es kurz vor dem Veranstaltungsort am Flugplatz in einen Sicherheits-Checkpoint. „Wir arbeiten auch dieses Jahr eng mit der Polizei zusammen“, sagt Mohammad Dawood Majoka, der Pressesprecher von Jalsa Salana. Im Vorfeld des Flugplatzes wurden alle Fahrzeuge intensiv von der Polizei durchleuchtet und komplett untersucht. Das wird in diesem Jahr nicht anders sein.

i Abdullah Uwe Wagishauser ist der Ahmadiyya-Bundesvorsitzende in Deutschland. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Der Veranstalter, die reformorientierte Ahmadiyya-Gemeinschaft, bittet deshalb Anreisende, mehr Zeit einzuplanen, bis zu zwei Stunden mitunter. In diesem Jahr sei zudem für Mitglieder der Gemeinschaft aus Deutschland keine Vorausregistrierung für die Jalsa Salana notwendig. Der Eintritt erfolge durch das Scannen der ID-Karte. „Wer noch keine ID-Karte besitzt, sollte rechtzeitig seinen Sadr Jamaat kontaktieren, um eine zu beantragen“, empfiehlt der Veranstalter.

Gleichzeitig rät er, besonders am Freitag, 29. August, „frühzeitig zu kommen, um Warteschlangen zu vermeiden“. Das Verkehrskonzept werde, so Pressesprecher Dawood Majoka, dazu führen, dass „es nicht so lange Staus geben wird“. Die Organisatoren wünschen sich, dass viele Muslime mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen werden. In diesem Jahr wird es keine Busshuttles von Koblenz, sondern direkt vom Mendiger Bahnhof geben, die die Gläubigen zum Flugplatz bringen werden. Ob die Deutsche Bahn erneut Sonderzüge und Sonderregelungen bereithält, steht bislang noch nicht fest, ist aber zu erwarten.