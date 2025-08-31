Unter den 40.000 Menschen, die sich in Mendig zum großen Muslim-Treffen Jalsa Salana treffen, sind auch deutsche Konvertiten. Sie schildern, warum sie konvertiert sind oder dies noch tun möchten.

Rund 40.000 Menschen haben die Jalsa Salana, das Jahrestreffen der Ahmadiyya-Muslime in Deutschland, besucht. Entstanden ist die Gemeinschaft, die sich selbst als Reformbewegung im Islam bezeichnet, zum Ende des 19. Jahrhunderts im damaligen Britisch-Indien. Dementsprechend haben viele Ahmadiyya-Muslime einen pakistanischen Hintergrund; neben Deutsch ist Urdu die vorherrschende Sprache der Veranstaltung. Doch auch deutsche Konvertiten haben sich der Bewegung mittlerweile angeschlossen und nehmen an der Jalsa Salana teil.

Einer von ihnen ist Alexander Asim Steckel, 41. Er ist aus Hamburg nach Mendig gereist und vor etwa 18 Jahren zum Islam konvertiert. „Ich war schon lange auf der Suche nach einem Lebenssinn. An einen Gott habe ich immer geglaubt“, sagt er. „Ich habe mich mit vielen Religionen auseinandergesetzt, und dieser Prozess hat auch seine Zeit gebraucht. Die Antworten auf meine Fragen habe ich schließlich im Islam gefunden.“

„Viele Puzzleteile haben sich zu einem Gesamtbild gefügt, das mich schließlich zur Ahmadiyya-Muslim-Jamaat geführt hat.“

Asim Steckel

Innerhalb des Islams gebe es verschiedene Strömungen: „Und für mich war es nicht nur Zufall, sondern auch gottgewollt, wie ich es sehe. Viele Puzzleteile haben sich zu einem Gesamtbild gefügt, das mich schließlich zur Ahmadiyya-Muslim-Jamaat geführt hat“, berichtet der Norddeutsche weiter über seinen Weg.

Ein Problem mit den oftmals fremd erscheinenden Traditionen oder der weiten Verbreitung des Urdu hat Steckel nicht: „Ich bin der einzige Muslim in meiner Familie. Meine Kinder erziehe ich muslimisch. Sie sind aber trotzdem durch und durch deutsch.“ Seine Frau sei später ebenfalls konvertiert – auch sie ist deutsch. Steckel selbst ist „ebenfalls durch und durch deutsch. Wir essen zum Beispiel Grünkohl, den liebe ich. Aber statt mit Bratwurst oder Kohlwurst gibt es eben Frankfurter Rindswurst“, erzählt der Mann, der zur Jalsa Salana eine traditionelle Kopfbedeckung und einen Kaftan trägt.

„Ich lebe durchaus auch westlich und modern. Der Unterschied ist nur, dass ich mein Leben nach einem moralischen Kompass ausrichte, der sich am Islam orientiert.“

Asim Steckel

„So laufe ich aber nicht ständig herum. Ich lebe durchaus auch westlich und modern. Der Unterschied ist nur, dass ich mein Leben nach einem moralischen Kompass ausrichte, der sich am Islam orientiert“, erklärt Steckel.

Noch nicht ganz so weit ist Felix, 26. Ein Ahmadiyya-Muslim aus Köln hat ihn eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. „Meine Motivation, hier zu sein, ist, dass ich schon seit etwa einem Jahr mit der Gemeinde in Kontakt stehe. Für mich steht fest, dass ich diesen Weg gerne gehen möchte, und ich hoffe, bald der Gemeinde beitreten zu können, um meinen eigenen Weg zu finden“, sagt er. Wann dies genau sein wird, kann er noch nicht sagen. Für Felix ist klar: „Es kommt, was kommen soll.“

Dabei unternimmt die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinschaft selbst umfangreiche Anstrengungen zur Mission. Bekannt wurde sie etwa durch den 100-Moscheen-Plan, nach dem eine entsprechende Zahl von Gotteshäusern errichtet werden sollte. Hiervon sind mittlerweile knapp 50 in Deutschland errichtet.