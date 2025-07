Offen auch für Nicht-Muslime ist die Jalsa Salana, das dreitägige Gebet der Ahmadiyya-Gemeinschaft Ende August auf dem Mendiger Flugplatz. „Gerne sind auch Nichtmitglieder eingeladen, sich einen Eindruck in Mendig zu machen“, sagt Mohamad Dawood Majoka, der Sprecher der Gemeinschaft, die ihren Sitz in Frankfurt hat. Die Zentrale in der Mainstadt äußert sich auch zu Themen wie Verkehr und Programm.

Wie kann ich als Christ, Atheist oder Anhänger einer anderen Glaubensgemeinschaft auf das Gelände gelangen? Wie Pressesprecher Dawood Majoka erläutert, könne dies nach einer vorherigen Anmeldung „am besten online oder über eine Kontaktperson aus unserer Gemeinde“ ermöglicht werden. Die Jalsa Salana (29. bis 31. August) ist das größte Gebetstreffen seiner Art in Europa, es werden 40.000 Muslime erwartet.

Was wird neben dem Gebet für Frauen und Männer noch alles geboten? Neben dem Gebet werden Workshops und Diskussionsforen an den drei Tagen von der reformorientierten Islam-Gemeinschaft angeboten. Die Details lassen sich auf der Internetseite ablesen.

„Gerne sind auch Nichtmitglieder eingeladen, sich einen Eindruck in Mendig zu machen.“

Mohamad Dawood Majoka, Pressesprecher der Jalsa Salana

Wie sind die jüngsten Entwicklungen zum Verkehrskonzept und zum öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)? Im Vorjahr fuhren Shuttlebusse vom Koblenzer Hauptbahnhof. Das wird wohl dieses Jahr nicht der Fall sein. Aber: Es werden an Ort und Stelle Busse organisiert, die, so Sprecher Dawood Majoka, „aus den Bahnhöfen in der näheren Umgebung zur Jalsa Salana fahren.“ Regionalbahnen werden nach dem jüngsten Stand der Dinge nicht verstärkt fahren, weil, so der Sprecher, „die aktuelle Auslastung ausreichen sollte“. Wie der Geschäftsführer des Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr Nord (SPNV Nord), Thorsten Müller, auf Anfrage unserer Zeitung erklärt, werde man auf die Veranstalter zugehen und ausloten, was noch möglich ist.

Was den Autoverkehr zum Gebetstreffpunkt betrifft, wird dieses Jahr die Anschlussstelle Mendig der A61 für Teilnehmer der Jalsa Salana gesperrt. Gleiches gilt für die Ortseinfahrt nach Mendig, wie die Polizei kürzlich mitgeteilt hat. Bei Bedarf werde ein stufenweises Einbahnstraßensystem zum Einsatz kommen, um mehr Fahrzeuge in kurzer Zeit auf das Gelände führen zu können. Am Gelände wurden auch die direkten Zufahrten optimiert, wie auch ein Sprecher von Jalsa Salana erläutert. „Inschallah, dieses Jahr haben wir mehrere Einfahrten zum Gelände, um den Verkehr noch mal fließender zu machen“, stellt ein Sprecher auf der Internetplattform Facebook fest. Neben der Hauptzufahrt stünden weitere Zufahrten zum rückwärtigen Teil zum Parken zur Verfügung. Der Lieferverkehr werde über eine Extrazufahrt im Süden des Areals abgewickelt.

i Die Sicherheit spielt eine wichtige Rolle bei der An- und Abreise der vielen Teilnehmer. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Um Geduld haben im Vorfeld sowohl die Organisatoren als auch die Polizei gebeten. „Seien Sie geduldig, und zeigen Sie Verständnis“, mahnt auch ein weiterer Sprecher des Organisationskomitees. Keiner solle die Fensterscheiben herunterdrehen und mit den Sicherheitskräften oder der Polizei zu diskutieren beginnen. Empfohlen wird den Ahmadis genannten Gläubigen, möglichst früh anzureisen, am besten entzerrt bereits am Donnerstag, 28. August. Drei Unterkunftsmöglichkeiten gebe es auf dem Gelände: in Privatzelten (nach Anmeldung), mit dem eigenen Wohnwagen (nach Anmeldung) oder in allgemeinen, von der Organisation zur Verfügung gestellten Zelten. Mehrere Hundert Ehrenamtliche bauen die Zeltstadt vom 22. August an auf.

Anmeldung und Informationen: jalsasalana.de