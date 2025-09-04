Am vergangenen Wochenende war die Stadt Mendig quasi Zentrum der deutschen Ahmadiyya Muslim-Gemeinschaft. Einmal im Jahr treffen sich die Mitglieder der islamischen Reformgemeinschaft zu ihrem spirituellen Jahrestreffen unter dem Namen Jalsa Salana. Zum zweiten Mal fand das Treffen in diesem Jahr in Mendig statt. Im Vorfeld war die Anspannung groß, besonders in Bezug auf das Verkehrsaufkommen. Hier hatte es im vergangenen Jahr teilweise chaotische Zustände und stundenlange Staus gegeben. Wir haben Veranstalter, Ordnungsbehörden, Anwohner und Vertreter der Lokalpolitik nach einem Fazit gefragt.

Die Mitglieder der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinschaft zeigten sich erfreut vom Verlauf des Treffens, zu dem 48.000 Gemeindemitglieder erschienen waren. „Das Verkehrskonzept dieses Jahr war ein großer Erfolg. In Kooperation mit der Polizei wurde im Vergleich zum Vorjahr ein reibungsloser Verkehr durchgesetzt. Dieses Jahr durften wir ausschließlich positive Resonanzen aufnehmen.“, heißt es vonseiten der Veranstalter. Zudem werde der Austragungsort von der Stadtgemeinde und den Bürgern sehr gut angenommen, so die Veranstalter. „Aus diesem Grund planen wir, die Jalsa Salana auch in den nächsten Jahren in Mendig durchzuführen“, kündigte ein Pressesprecher der Gemeinschaft an. Gelobt wurde außerdem die enge Kooperation mit Vertretern von Stadt und Polizei.

Die gute Kooperation unterstreicht auch Lothar Rink, der Leiter der Polizeiinspektion Mayen: „Die Zusammenarbeit mit den Organisatoren war wie im vergangenen Jahr auch sehr gut und von einer hohen Fachlichkeit geprägt. Sowohl der sehr frühzeitige Planungsbeginn als auch die Abstimmungen vor der Veranstaltung und die Zusammenarbeit während der Veranstaltung war aus polizeilicher Sicht sehr zielführend.“ Viel Aufmerksamkeit wurde im Vorfeld auf den reibungslosen Verkehrsfluss gelegt. Lothar Rink zu den wichtigsten Änderungen: „Insgesamt wurden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Jalsa Salana vier Zufahrten zu dem Flugplatzgelände zur Verfügung gestellt. Dies ermöglichte eine Anreise, gemessen an dem hohen Verkehrsaufkommen, ohne größere Verzögerungen.“

Ein weiteres Ziel des Verkehrskonzeptes bestand darin, einen Durchgangsverkehr der Teilnehmer der Jalsa Salana durch die Ortslagen Mendig, Thür und Kruft zu verhindern. Auch dieses Ziel sei, so Rink, durch Verkehrsposten, Beschilderungen und temporäre Streckensperrungen erreicht worden.

Jörg Lempertz, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Mendig, und Achim Grün, Mendigs Stadtbürgermeister, heben unisono hervor: „Wichtig war die temporäre Sperrung der Autobahnabfahrt Mendig aus Fahrtrichtung Norden. Zudem war die Maßnahme, dass die Zufahrten in Richtung Niedermendig nur für Anlieger frei war, absolut zielführend, um ein Verkehrschaos zu vermeiden. Allen Autofahrern, die aus Richtung Kruft und an der Ampelkreuzung der B 256 mehr Geduld als üblich aufbringen mussten, gilt ein Dankeschön.“ Insgesamt könne man von einem respektvollen Umgang von und mit den Veranstaltern sprechen. Ein freundschaftlicher Besuch von Vertretern der Stadt und der Verbandsgemeinde am Samstag sei ein gutes Beispiel, so Lempertz und Grün weiter.

Eva Geisen-Schlich, die Zweite Vorsitzende der Werbegemeinschaft Mendig, hob die Bedeutung der Veranstaltung hervor: „Der Mendiger Flughafen ist regelmäßig Austragungsort für Veranstaltungen unterschiedlicher Art und Größenordnung. Die Jalsa Salana gilt jedoch als Besonderheit, da sie sich in ihrer Dimension und Bedeutung nicht mit anderen Veranstaltungen vergleichen lässt.“ Die Veranstaltung habe auf den örtlichen Einzelhandel und die Gastronomie keine spürbaren Auswirkungen gehabt. Anders zeigte sich die Situation bei den Beherbergungsbetrieben. Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in Mendig und weit darüber hinaus seien für das Wochenende ausgebucht gewesen. Derzeit wird der Veranstaltungsort von vielen freiwilligen Helfern zurückgebaut.