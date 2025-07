Sie hatte im vergangenen Jahr für viel Aufsehen gesorgt – die Jalsa Salana, das Jahrestreffen der deutschen Ahmadiyya Gemeinschaft. Jörg Lempertz, Bürgermeister der VG Mendig, beschreibt die Stimmung der Mendiger im letzten Jahr als eine Mischung aus Neugier, Respekt und auch Verängstigung. Ein Jahr später, im Vorfeld der zweiten Jahresversammlung, betont Lempertz gegenüber den Veranstaltern: „Was Mendig und die Ahmadiyya-Muslime verbindet, sind Gastfreundschaft und die Pflege von Traditionen. Sie sind bei uns herzlich willkommen.“

Antworten auf die wichtigsten Fragen gaben Muslime, Kreisverwaltung und Polizei nun auf einem Infoabend. Unsere Zeitung war dabei.

i Wie schon im vergangenen Jahr wird sich in Kürze eine Zeltstadt auf dem Mendiger Flugplatz erheben. Sie wird Raum für das Jahrestreffen von etwa 40.000 erwarteten Ahmadiyya-Muslimen bieten. Martin Ingenhoven

1Wann und wo wird das Treffen stattfinden? Die Jalsa Salana Deutschland 2025 wird vom 29. bis zum 31. August 2025 auf dem Flugplatz Mendig stattfinden. Bereits im Vorfeld wird eine Zeltstadt südlich der Landebahn errichtet werden. Das diesjährige Treffen ist die 49. Hauptversammlung der Ahmadiyya Muslime in Deutschland. Sie findet inzwischen zum zweiten Mal in Mendig statt. Zuvor waren die Treffen in Hamburg, Groß-Gerau, Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe abgehalten worden.

2Wie viele Gäste werden erwartet? Mit etwa 40.000 erwarteten Gästen ist die Jalsa Salana die größte muslimische Versammlung Deutschlands. Geplant ist auch die Teilnahme des spirituellen Oberhaupts der Ahmadi-Muslime, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad. Die meisten Gäste werden in privaten Zelten und Wohnwagen auf dem Gelände übernachten.

3Was wurde im Gegensatz zum letzten Jahr am Verkehrskonzept geändert? Im letzten Jahr versanken Mendig und Umgebung trotz eines genehmigten Verkehrskonzeptes im Verkehrschaos. Stundenlanger Stau auf der Zufahrtsstraße zum Flughafen und auf der Mendiger Hauptstraße legten den Verkehr stundenlang lahm. Wer in Mendig weiterkommen wollte, brauchte viel Geduld oder ging zu Fuß. Das soll in diesem Jahr anders werden, versprachen sowohl die Veranstalter als auch die Polizei.

i Jörg Lempertz (vordere Reihe, Mitte) hieß die Vertreter der Ahmadiyya Muslim Gemeinschaft in Mendig willkommen. Martin Ingenhoven

Ein Sprecher der Polizeidirektion Mayen betonte: „Die B256 wird die Achse für den Hauptverkehr. Alle Teilnehmer der Jalsa Salana werden angehalten, die Ausfahrt Kruft zu benutzen und von dort der Beschilderung zu folgen.“ Ein Sprecher der Muslimgemeinschaft empfiehlt den Gläubigen, in unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsortes, die Navigationsgeräte auszuschalten und sich strikt an die ausgeschilderte Route zu halten.

i In diesem Jahr kamen deutlich weniger Mendiger Bürger zur Informationsveranstaltung im Vorfeld der Jalsa Salana 2025 als im Vorjahr, obwohl es 2024 ein Verkehrschaos gab. Martin Ingenhoven

Die Anschlussstelle Mendig werde für Teilnehmer der Jalsa Salana gesperrt, ebenso die Ortseinfahrt nach Mendig, hieß es seitens der Polizei. Bei Bedarf werde ein stufenweises Einbahnstraßensystem zum Einsatz kommen, um mehr Fahrzeuge in kurzer Zeit auf das Gelände führen zu können, hieß es weiter.

Am Gelände wurden auch die direkten Zufahrten optimiert. Neben der Hauptzufahrt stehen nun weitere Zufahrten zum rückwärtigen Teil der Parkflächen zur Verfügung. Lieferverkehr wird über eine separate Zufahrt im Süden des Areals abgewickelt. Trotz des überarbeiteten Konzeptes bitten sowohl Veranstalter als auch Polizei die Teilnehmer und Anwohner um Geduld. Besonders zum Veranstaltungsauftakt werden Staus nicht zu vermeiden sein, heißt es.

i Vertreter von Polizei und Kreisverwaltung informierten über das verbesserte Verkehrskonzept für die Großveranstaltung, zu der 40.000 Teilnehmer erwartet werden. Martin Ingenhoven

4Welche weiteren Veränderungen haben die Veranstalter geplant? Weitere Verbesserungen haben die Veranstalter auch am Sanitärkonzept vorgenommen. Zudem wurden auf dem Flugplatzgelände in Mendig die Laufwege verkürzt, da die Zeltstadt in diesem Jahr insgesamt etwas kompakter ausfällt. Der generelle Aufbau habe sich aber bewährt, meinen die Veranstalter.

5 Ist die Jalsa Salana öffentlich zugänglich? Attaul Haleem Ahmad, Hauptverantwortlicher für die Organisation, bezeichnete den Veranstaltungssamstag als einen „Tag der offenen Jalsa Salana“, an dem angemeldete Gäste herzlich willkommen seien. Anmeldung und Infos unter www.jalsasalana.de