Zum zweiten Mal war die Stadt Mendig Schauplatz des größten Treffens von Muslimen auf dem europäischen Kontinent – der Jalsa Salana. Drei Tage lang kamen rund 40.000 Mitglieder der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde, einer Reformbewegung innerhalb des Islam, zu ihrem Jahrestreffen auf dem Flugplatzgelände zusammen.

Jörg Lempertz (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Mendig, hatte im Vorfeld erklärt: „Es gibt zwei Dinge, die uns Mendiger und die Ahmadiyya-Muslime verbinden: Gastfreundschaft und die Pflege von Traditionen.“ Spätestens am Freitag kam noch eine dritte Gemeinsamkeit hinzu. Mit Spannung verfolgten Veranstalter, Ordnungskräfte und Bürger der Stadt, ob das neue Verkehrskonzept funktionieren würde. Im vergangenen Jahr hatten stundenlange Staus dazu geführt, dass in Mendig zeitweise kaum noch Verkehr möglich war.

„Das neue Verkehrskonzept hat zu 100 Prozent gegriffen.“

Die Bürgermeister Jörg Lempertz und Achim Grün

Nun sah der Plan vor, die Anfahrt zum Flughafen Mendig über die A61-Abfahrt Kruft zu lenken. Wer dennoch in der Stadt abfuhr, wurde von Ordnern freundlich gebeten, den Ort zu umfahren. Auf dem Flugplatz selbst standen neben der Hauptzufahrt weitere Zufahrten bereit, um Besucher rasch zu den ausgewiesenen Parkplätzen zu leiten. Schon nach kurzer Zeit war klar: Das befürchtete Verkehrschaos blieb in diesem Jahr aus. Lediglich im direkten Umfeld des Geländes kam es zu kurzen Wartezeiten. Lempertz und Mendigs Stadtbürgermeister Achim Grün (CDU) zeigten sich erleichtert: „Das neue Verkehrskonzept hat zu 100 Prozent gegriffen.“

Auf dem Areal selbst errichteten zahlreiche Freiwillige auch diesmal wieder eine Zeltstadt nach bewährtem Muster. Innerhalb des Geländes gibt es getrennte Bereiche für Männer und Frauen. Nasir Ahmad, auf der Jalsa zuständig für Gästebetreuung, betont: „Es handelt sich hier um ein Safe-Space-Konzept. Frauen dürfen jederzeit auf die Männerseite der Veranstaltung, etwa um gemeinsam zu essen. Umgekehrt ist das nicht möglich.“ Hauptgrund hierfür sei, dass die Gläubigen sich ganz auf ihre spirituellen Erfahrungen konzentrieren könnten, so Ahmad weiter.

i Viele Gläubige tragen ein kleines Gerät mit Kopfhörern bei sich, das ihnen eine Simultanübersetzung bietet. Rico Rossival

Mittelpunkt beider Bereiche bildet das Hauptzelt, in dem gemeinsam gebetet wird oder theologische Vorträge gehalten werden. Die jüngsten Mitglieder der Religionsgemeinschaft teilen Wasser an die Älteren aus. Viele Gläubige tragen ein kleines Gerät mit Kopfhörern bei sich, das ihnen eine Simultanübersetzung bietet. Denn viele Gäste kommen auch aus dem europäischen Ausland. Und auch Vertreter aus Ghana, Benin und Ostasien sind anwesend. „Während des Freitagsgebets war das Zelt bis auf den letzten Platz gefüllt“, berichtet Nasir Ahmad. Daher gibt es ein zusätzliches Overflow-Zelt sowie die Möglichkeit, Reden und Gebete draußen auf einer Großbildleinwand zu verfolgen.

i Symbolisch werden die Fahnenmasten von Mitgliedern der Ahmadiyya-Jugendorganisation bewacht. Rico Rossival

Vor dem Eingang des Hauptzelts flattern zahlreiche Fahnen im Wind. Neben der Flagge der Ahmadiyya-Muslime weht auf gleicher Höhe die deutsche Flagge in Schwarz, Rot und Gold. Dahinter, etwas tiefer, sind die Banner aller 16 Bundesländer zu sehen. Symbolisch werden die Fahnenmasten von vier Mitgliedern der Ahmadiyya-Jugendorganisation bewacht. „Diese Wachen sind ein Zeichen dafür, dass unsere Gemeinschaft den Staat beschützt“, erklärt Ahmad das Bild.

Die Liebe zum Heimatland sei fester Bestandteil des Glaubens, man habe die Pflicht, sich zu integrieren und wolle Teil der Gesellschaft sein – wenn auch mit eigenen Traditionen, so Ahmad weiter. Er bezeichnet sich selbst als deutschen Muslim und ist auch in sozialen Medien aktiv. Dort gehe es bisweilen rau zu: Rechtsextreme attackierten ihn wegen seiner Religion, Vertreter des linken Spektrums kritisierten konservative Praktiken wie die Geschlechtertrennung, und auch andere Muslime hätten die Ahmadiyya-Gemeinde im Visier. Viele erkennen die Reformbewegung nicht als Teil des Islam an, berichtet der Aktivist. Umso bedeutsamer seien für die Ahmadiyya-Muslime drei Tage voller spiritueller und religiöser Erfahrungen auf der Jalsa Salana.