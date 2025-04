Die Stadt Andernach würdigt einmal im Jahr ihre Ehrenamtlichen mit einem eigenen Preis für herausragendes Engagement – bisher meist im Zuge der Haushaltssitzung im Dezember. Diesmal erfolgte die Auszeichnung eines Vereins und einer Einzelperson mit dem Ehrenamtspreis der Stadt in der Aprilsitzung des Stadtrats. Der Förderverein Hospizbewegung Andernach-Pellenz sowie der ehemalige Bürgermeister der Stadt, Josef Nonn, dürfen sich in diesem Jahr über die Ehrung freuen.

Dass man den Einsatz der Andernacher Freiwilligen jährlich mit dieser Preisverleihung in den Blick nimmt, sei eine Selbstverständlichkeit, betonte Oberbürgermeister Christian Greiner (FWG): „Ehrenamtler sind mit Geld nicht zu bezahlen.“ Man habe bei der Entscheidung für die Preisträger nicht zuletzt darauf geachtet, wie lange sich diese bereits in den Dienst der guten Sache stellen.

i Die Hospizbegleiterinnen des Fördervereins Hospizbewegung freuen sich gemeinsam mit der Vereinsspitze über die Auszeichnung mit dem Ehrenamtspreis der Stadt Andernach. Martina Koch

Dabei stach unter den diesjährigen Anwärtern für die Auszeichnung der Förderverein Hospizbewegung in der Region hervor, der im vergangenen Jahr bereits sein 25-jähriges Bestehen feiern konnte. Initiiert wurde die Gründung des Fördervereins einst von Pastor Günter Schmidt und Pfarrer Helmut Cordes. Heute sind die 45 ehrenamtlichen Hospizbegleiter des Vereins Jahr für Jahr mehr als 1000 Stunden für schwerstkranke Menschen da, führte OB Greiner in seiner Laudatio aus: „Sie spenden Trost und lassen niemanden allein.“

Besonderes Augenmerk legte Greiner auf die vielfältige Vereinsarbeit, die den Menschen in der Region die Möglichkeit gibt, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen: Mit dem Projekt „Hospiz macht Schule“ sind die Ehrenamtlichen mit Projektwochen in den Schulen der Region präsent, sie veranstalten jährliche Friedhofsrundgänge, bei denen sich Interessierte über Bestattungsformen informieren können, bieten ein Trauercafé an und setzen sich für die Schaffung eines stationären Hospizes in der Region ein.

Vor allem Frauen in Hospizbegleitung aktiv

Der Vorsitzende des Fördervereins Hospizbewegung, Bernhard Ickenroth, nahm die Auszeichnung stellvertretend für die 271 Mitglieder entgegen und dankte den Andernachern, die die Arbeit des Vereins stets mit großzügigen Spenden bedenken. Vor allem Frauen seien es, die sich dem herausfordernden Ehrenamt der Hospizbegleitung stellen, weiß Ickenroth. Allein die Ausbildung hierfür dauert ein dreiviertel Jahr. Er habe eine hohe Achtung vor den Menschen, die sich dieser anspruchsvollen Aufgabe widmen: „Hospizbegleitung ist eine traurige, aber auch eine erfüllende Aufgabe.“

Mit dem Ehrenamtspreis für Josef Nonn werde eine Person ausgezeichnet, die mit ihrem ehrenamtlichen Wirken nie im Rampenlicht stand, erklärte Stadtchef Greiner die Entscheidung für den zweiten Preisträger. Nonn, der von 2002 bis 2010 Bürgermeister der Stadt Andernach war, ist seit Jahrzehnten in zahlreichen Vereinen aktiv. Seit mehr als 50 Jahren fährt Nonn für die Caritas an den Wochenenden und Feiertagen „Essen auf Rädern“ aus, war Vorsitzender des Fördervereins des Andernacher Stifthospitals sowie des Fördervereins Altenzentrum St. Stephan, ist Vorsitzender der Casino-Gesellschaft und Leiter des Seniorenkreises der Kolpingsfamilie. „Er steht für Mitgefühl und soziale Verantwortung“, würdigte Greiner dieses vielfältige Engagement.

i Hildegard Nonn regte ihren Mann Josef Nonn vor mehr als 50 Jahren dazu an, sich bei der Caritas als Fahrer von "Essen auf Rädern" zu engagieren. Dieses Ehrenamt übt der ehemalige Bürgermeister der Stadt noch heute aus. Martina Koch

Wer sich in vielen unterschiedlichen Bereichen einbringe, werde hierzulande oft als Vereinsmeier tituliert, erklärte Josef Nonn in seiner Dankesrede. Dieser Begriff decke sich aber nicht mit seiner Haltung zum Ehrenamt: „Meine Devise ist: helfen dort, wo es dringend notwendig ist.“ Die Entscheidung fürs gesellschaftliche Engagement falle in der Regel bereits in jungen Jahren durch elterliches Vorbild, so sei es auch bei ihm gewesen.

Zu „Essen auf Rädern“ sei er damals als Führerscheinneuling auf Vorschlag seiner Frau Hildegard gekommen, nachdem das parkende Auto des jungen Paars vor der Haustür zu Schrott gefahren worden war: „Ich hatte damals einen Führerschein, aber keine Fahrpraxis.“ Neben der Fahrpraxis sammelte er über die Jahrzehnte hinweg auch viele Begegnungen mit den Empfängern der Essenslieferungen, für die der Kontakt mit den Fahrern oft der einzige tägliche Bezug zur Außenwelt sei. Wenn es ihm vergönnt sei, wolle er noch mindestens bis zum 80. Lebensjahr in diesem Ehrenamt aktiv sein, wobei er hofft, auch andere – beispielsweise aus den Reihen des Stadtrats – für ein Engagement bei der Caritas begeistern zu können.

Preis ist mit 1000 Euro dotiert

Beide Preisträger des diesjährigen Ehrenamtspreises teilen sich das Preisgeld in Höhe von 1000 Euro. Die Auszeichnung feierten alle Beteiligten bei einem kleinen Empfang im Foyer des Historischen Rathauses.