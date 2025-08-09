Jérôme Korn-Fourcade ist neuer Regionalgeschäftsführer bei den Barmherzigen Brüdern Koblenz-Saffig. Diese Aufgaben wird er dabei künftig übernehmen.

i Jérôme Korn-Fourcade hat zum 1. August die Aufgabe des Geschäftsführers Unternehmenssteuerung und Finanzen der BBT-Region Koblenz-Saffig übernommen. Susanne Duda

Jérôme Korn-Fourcade hat zum 1. August die Position des Regionalen Geschäftsführers für den Bereich Unternehmenssteuerung und Finanzen in der Region Koblenz-Saffig der Unternehmensgruppe der Barmherzigen Brüder Trier (BBT) übernommen. Darüber informieren die Barmherzigen Brüder in einer Pressemitteilung. In dieser Funktion wird er zugleich auch Geschäftsführer des Katholischen Klinikums Koblenz-Montabaur sowie der Barmherzigen Brüder Saffig.

Korn-Fourcade ist seit 2014 Teil der Dienstgemeinschaft der BBT-Gruppe. Zunächst war er als Verwaltungsleiter und Kaufmännischer Direktor am Katholischen Klinikum Koblenz-Montabaur tätig. Im Jahr 2020 wechselte er in die Regionalleitung. Darüber hinaus übernahm er 2023/2024 für 15 Monate zusätzlich die Verantwortung als Interimsregionalleiter in der BBT-Region Tauberfranken Hohenlohe.

Über die Region hinaus gut vernetzt

Mit seiner langjährigen Erfahrung und umfassenden Expertise sei Jérôme Korn-Fourcade auch über die Region hinaus sehr gut vernetzt und mit seiner Fachkenntnis eine wichtige Stimme im Dialog mit politischen und gesellschaftlichen Akteuren. Frank Zils, Sprecher der Geschäftsführung der BBT-Gruppe, betont: „Jérôme Korn-Fourcade ist ein anerkannter Ansprechpartner für politische Entscheidungsträger auf Landes- und Bundesebene sowie für unsere Kooperationspartner, etwa der Bundeswehr.“

Korn-Fourcade verbinde betriebswirtschaftliche Kompetenz mit einem klaren Werteverständnis. So werde er die Entwicklungen der BBT-Einrichtungen im nördlichen Rheinland-Pfalz im Sinne einer menschlich zugewandten Versorgung weiter voranbringen.