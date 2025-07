Anlieger am Parkhaus Runder Turm beschweren sich darüber, dass abends und nachts auf dem oberen Parkdeck lautstark gefeiert wird. Auch in anderen Bereichen der Andernacher Innenstadt ist die Geräuschbelastung ein Thema, wie der offene Brief eines Anliegers am Marktplatz an das Ordnungsamt der Stadt zeigt: Demnach sind es dort Nachtschwärmer, die für Lärm sorgen, aber auch Kinder und Jugendliche, die bis spät in den Abend hinein auf dem Platz spielen. Diese Geräuschkulisse werde dann in den frühen Morgenstunden nahtlos durch den Lieferverkehr und die Straßenreinigung in der Innenstadt abgelöst.

Karl-Heinz Schmitt, der das Fotoforum am Markt betreibt und selbst in der Altstadt aufgewachsen ist, beschreibt die Situation, der die Anwohner ausgesetzt sind: „Mittlerweile haben wir aber nicht nur nachts einen ordentlichen Geräuschpegel durch alkoholisierte Feierbiester, die lachend, grölend, singend, streitend oder auch Musik hörend oder lautstark telefonierend durch die Straßen ziehen und auch gern auf dem Marktplatz verweilen, um die reichlich vorhandenen Sitzplätze zu nutzen.“ Tagsüber hielten sich bis zu 20 Kinder und Jugendliche auf dem Marktplatz auf und spielten dort auch Fußball, teilweise bis 23 Uhr, beschreibt Schmitt weiter.

„In zentraler Wohnlage, inmitten der Innenstadt, ist eine gewisse Ruhestörung durch nächtliche Bürgerinnen und Bürger leider nicht ganz zu vermeiden.“

So reagiert die Stadt Andernach auf den offenen Brief eines Anwohners.

Er schlägt bezüglich der Jugendlichen, die auf dem Marktplatz zusammenkommen, regelmäßige Kontrollen des Ordnungsamts vor, beispielsweise auch gemeinsam mit den städtischen Sozialarbeitern: „Leider ist das Sozialverhalten/Benehmen teilweise nämlich recht bedenklich.“ Mit einer gezielten Ansprache könne man den Jugendlichen vermitteln, gegenüber den Mitmenschen Rücksicht walten zu lassen, hofft Schmitt.

Engmaschigere Kontrollen als bisher werde man mit dem vorhandenen Personal bei Ordnungsamt und Polizei nicht stemmen können, heißt es auf Anfrage der Rhein-Zeitung seitens der Stadt: „In zentraler Wohnlage, inmitten der Innenstadt, ist eine gewisse Ruhestörung durch nächtliche Bürgerinnen und Bürger leider nicht ganz zu vermeiden.“ Bezüglich der Geräuschkulisse durch spielende Kinder könne man seitens des Ordnungsamts auch gar nicht eingreifen: Diese gilt laut Landesimmissionsschutzgesetz nämlich nicht als Lärm und muss grundsätzlich hingenommen werden.

Man habe seitens des Ordnungsamts aber Kontakt mit dem Jugendamt aufgenommen und darum gebeten, dass der zuständige Streetworker Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen auf dem Marktplatz aufnimmt. Die Polizei sei dafür nicht zuständig, da Jugendliche unter 14 Jahren nicht strafmündig sind, betont die Stadt: „Die Polizei ist dennoch über die Kinder informiert, die sich aber grundsätzlich auf dem Marktplatz aufhalten und dort spielen dürfen.“

Bezüglich der frühmorgendlichen Geräuschkulisse rund um den Marktplatz sieht die Stadt nur wenig Spielraum, etwas für die lärmgeplagten Anwohner zu erreichen. „Wenn die Feierbiester nach Hause wanken, dann beginnt der Lieferverkehr mit piepsenden Hebebühnen, die Straßenreinigung kommt mehrfach, weil sie ja mehrere Runden dreht, und der Straßenfeger fängt auch früh an“, hatte Karl-Heinz Schmitt in seinem offenen Brief die Lage geschildert.

„Meiner Meinung nach sind das Brennpunkte, die man nicht vernachlässigen sollte.“

Anwohner Karl-Heinz Schmitt in seinem offenen Brief

Die frühe Straßenreinigung lasse sich anders nicht ohne Weiteres bewerkstelligen und diene schließlich der Allgemeinheit: „Eine saubere Fußgängerzone wird sowohl von den Anwohnerinnen und Anwohnern, Gewerbetreibenden als auch Besucherinnen und Besuchern gewünscht.“ Eine Stellschraube, an der gegebenenfalls gedreht werden könne, sei, dass man die Fußgängerzone nur noch zu den festgelegten Lieferzeiten befahrbar gestalte. Dafür bedürfe es aber weiterer Planung und Absprachen mit den betroffenen Gewerbetreibenden.

Karl-Heinz Schmitt hofft nun darauf, dass der Einsatz des Streetworkers künftig für einen niedrigeren Geräuschpegel rund um den Marktplatz sorgt. „Meiner Meinung nach sind das Brennpunkte, die man nicht vernachlässigen sollte.“